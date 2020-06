Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de ce qu’est une RPA ? Et pourtant, vous l’expérimentez dans votre vie de tous les jours. Par exemple, de nombreuses opérations de traitement des commandes des clients et de centres d’appels utilisent le RPA.. Il s’agit de l’Automatisation des Processus par la Robotique (RPA – Robotic Automation Process).

L’automatisation joue un rôle crucial dans les entreprises ; son objectif principal étant de simplifier les processus à la fois répétitifs et chronophages. Cela fait référence à des « robots » logiciels qui traitent des processus répétitifs avec des volumes élevés. En soi, la technologie RPA fonctionne selon des processus basés sur des règles, exécutant des tâches structurées et fastidieuses qui ne nécessitent pas de prise de décision complexe.

Une solution à la productivité

Grâce aux récents progrès de l’Intelligence Artificielle (IA), un nombre toujours plus croissant de processus sont automatisés. Dans le domaine de la Relation Client, très souvent la première interaction avec le service clients d’une entreprise se fait via un chatbot ou un système téléphonique, avant de pouvoir parler à un véritable interlocuteurchargé de clientèle. Et c’est sans compter sur l’aspiration de quantité de données rendue possible via un processus d’automatisation « intelligent » tel que le machine learning. Dans l’avenir, il faut s’attendre à ce que des voitures sans conducteur (voitures autonomes) transportent des passagers vers leur destination.

Il n’est donc guère surprenant que les chefs d’entreprises et les responsables des services informatiques cherchent des solutions pour automatiser les flux de travail manuels au sein de leur organisation. Une tâche manuelle effectuée une fois n’est guère frustrante. Mais lorsque cette même tâche doit être répétée quotidiennement, elle peut réduire la productivité et l’efficacité des salariés. Par exemple, la saisie de données, le « copier-coller » ou le simple fait d’appuyer sur le bouton « Envoyer » prennent un quart de la semaine de travail d’un salarié. Aussi nécessaires soient-elles, ces tâches sont très fastidieuses. En absorbant une grande partie de la journée de travail des salariés, elles entraînent un ralentissement des processus de l’entreprise. Elles sont également sujettes à l’erreur humaine, et de telles erreurs peuvent se révéler très coûteuses pour l’entreprise. Quelle est donc la meilleure solution pour y remédier ? Je vous le donne en mille : les automatiser.

L’utilisation de la RPA dans vos flux de travail permet, donc, de gagner un temps considérable et d’atténuer les erreurs dues à l’exécution manuelle. Avec cet outil, une entreprise se verra plus productive, réactive, et vos collaborateurs se sentiront plus valorisés La RPA, en les assistant dans leur travail, améliorera leur efficacité.

La RPA apporte de la valeur ajoutée à l’entreprise

Associés à l’IA, les robots RPA peuvent traiter des tâches plus complexes, telles que la compréhension visuelle et la gestion de processus non structurés. Ceci est une vraie valeur ajoutée dans la gestion des flux de travail. L’un des aspects attractifs d’une technologie RPA est sa facilité de déploiement sans besoin de configurer ou de réviser les infrastructures existantes ; un avantage conséquent pour les responsables informatiques, notamment. La RPA a également de grandes implications pour les salariés ; son déploiement élimine potentiellement une grande partie de leur temps passé à exécuter des fonctions répétitives. Elle leur permet de se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée et à mieux servir les clients.

Une intégration pas à pas

Avant de déployer une RPA , pensez à étudier quelles tâches manuelles peuvent être automatisées, et s’il est dans votre intérêt de le faire. Les paramètres à prendre en compte sont généralement leur fréquence, le temps perdu à les accomplir, leur importance…

Les tâches les plus souvent automatisées sont par exemple le remplissage de formulaire, la rédaction de mots/ phrases spécifiques, le déchiffrage de données, l’ouverture et l’envoi d’emailset pièces jointes, etc.

Une fois ces estimations faites, l’entreprise est mieux à même de calculer le retour sur investissement de la RPA, ainsi que le gain de temps et la réduction des erreurs. Il est aussi possible de commencer par des projets plus modestes en pilotant d’abord un programme RPA sur quelques flux de travail seulement.

Selon le cabinet Gartner, les revenus de la RPA ont augmenté de 63,1 % en 2018, pour atteindre 846 millions de dollars. Ce chiffre était de 1,3 milliard de dollars en 2019. Les grands fournisseurs, comme UiPath et Automation Anywhere ont déjà pris une longueur d’avanceavec une forte revalorisation de plusieurs milliards de dollars. Autant dire que le potentiel de la RPA est là.

Par François Thevenot, Directeur des ventes région France et Europe du Sud, Foxit