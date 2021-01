Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) ne vient pas spontanément à l’esprit lorsque la question de la sécurité est abordée. « Cependant, la sécurité est l’affaire de tous », assure Laurent Bouchoucha, VP Business Développement de la division Networks d’Alcatel-Lucent Enterprise. « La sécurité embarquée dans l’infrastructure réseau est dans l’ADN d’ALE depuis une vingtaine d’années ».

La sécurisation proposée par ALE passe notamment par un renforcement de la sécurité des commutateurs.

Pour ALE, la sécurité est liée, entre autres, par une meilleure protection des accès. « Nous découvrons quelles sont les personnes et les objets qui se connectent et nous les ‘profilons’ à un niveau granulaire ». Ainsi, les personnes non autorisées ne peuvent même pas saisir de mot de passe, ce qui renforce d’autant la sécurité du système d’information.

Pour voir la vidéo en entier :