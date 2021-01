Dans sa quête à devenir un diffuseur-producteur incontournable de médias, Amazon acquiert le studio de podcasts Wondery.

Les ebooks avec Kindle, la musique avec Amazon Music Unlimited HD, les films et séries avec Amazon Prime Video et maintenant… les podcasts. Amazon poursuit sa conquête de tout ce qui est numérique et annonce l’acquisition de Wondery, la startup très connue outre-Atlantique pour sa production de podcasts populaires. Les détails du deal n’ont pas été dévoilés mais selon le Wall Street Journal la transaction s’est probablement bouclée entre 300 et 400 millions de dollars !

Wondery va ainsi rejoindre la galaxie Amazon Music pour enrichir le service de musique en illimité par ses productions de podcasts originaux : Dirty John, Bunga Bunga, Catfish, The Shrink Next Door.

Ce deal avec Amazon est un peu une surprise alors que les observateurs anticipaient plutôt un rachat par Apple dont certaines émissions Apple TV+ s’inspirent de podcasts Wondery.

Wondery sera désormais diffusé sur Amazon Music mais compte poursuivre sa disponibilité sur Apple Music, Spotify et consorts.