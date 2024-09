Dans un billet de blog, Google a confirmé l’arrivée d’un libre fenêtrage des applications qui offre au bureau Android des allures de bureau Windows avec ses fenêtres librement ajustables. Un mode qui ne sera disponible que sur de larges écrans, comprenez les tablettes et les smartphones à écran pliable.

Une révolution se prépare pour Android 15. Il va être désormais possible d’ouvrir et redimensionner plusieurs applications simultanément grâce à un nouveau mode de fenêtrage. Une condition, que l’écran soit assez grand pour permettre l’exécution des applications en mode « Tier 2 ».

Dit autrement, sur tablettes et très probablement sur les smartphones à écran pliable, il sera possible d’utiliser les applications au sein de fenêtres librement redimensionnables, exactement comme on le fait sous Windows.

Une nouveauté qui change totalement l’expérience utilisateur et permet d’exploiter pleinement le multitâche du système. Les utilisateurs peuvent accéder au mode « fenêtrage » en faisant simplement glisser la barre de contrôle d’une application, ce qui entraîne alors l’apparition automatique d’une fenêtre que l’on peut alors positionner où l’on veut sur l’écran. Des raccourcis clavier sont aussi disponibles.

Ce mode ne se contente pas de présenter les apps dans des fenêtres. Il améliore le fonctionnement multitâches (avec du « glisser/déposer » d’éléments entre les fenêtres) et autorise le « multi-instance » ce qui permet d’ouvrir deux fenêtres ou plus d’une même app côte à côte (par exemple pour afficher les flux de deux comptes Twitter différents, ou deux pages Web). Il enrichit également la gestion des souris et claviers avec, par exemple, une prise en charge des raccourcis clavier.

Cette nouveauté (pour l’instant intégrée à la Bêta 2 d’Android 15 destinée aux développeurs) ouvre de nouvelles perspectives pour une utilisation plus fluide et productive des tablettes Android. De quoi faire de ces dernières autres choses que des terminaux multimédias nomades et leur permettre de directement venir concurrencer les iPad Pro d’Apple et les Surface de Microsoft. Il suffira en effet de connecter en Bluetooth un clavier et une souris à la tablette pour bénéficier de l’ergonomie et la productivité d’un vrai poste de travail multitâche. Au passage, l’arrivée de ce mode vient une nouvelle fois faire de l’ombre aux Chromebooks puisque, avec une telle nouveauté ergonomique, les tablettes Android vont rapidement s’imposer en concurrents sérieux des machines sous ChromeOS.

Un bémol toutefois : pour que cela fonctionne, les développeurs devront optimiser leurs applications et rajouter du code afin de gérer les spécificités de ce mode multifenêtre. Les transformations étant relativement rapides et triviales, il est fort probable que la plupart des apps « sérieuses » de l’univers Android soient rapidement mises à jour.

La sortie officielle d’Android 15 est attendue dans le courant du mois d’octobre. Les tablettes Pixel Tab de Google seront les premières à en bénéficier.

