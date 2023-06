Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo qui met en lumière l’essentiel de l’actualité IT de la semaine écoulée. Cette semaine on évoque, Azure Linux, SAP Sapphire, l’IA générative et les enseignants, HPE et l’anniversaire d’Internet.

Chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffrent ensemble les annonces et temps fort de l’actualité de l’univers IT. Cette semaine, l’émission aborde des sujets très variés.

Du côté du Cloud, c’est Microsoft qui a retenu leur attention, avec l’annonce de la disponibilité générale d’Azure Linux, une nouvelle distribution conçue pour les besoins internes d’Azure et de son service AKS, utilisable par tous mais pas destinés à concurrencer Red Hat et consorts.

Du côté des bases de données, PostgreSQL passe en version 16 avec une forte parallélisation des requêtes. L’occasion de revenir sur le parcours étonnant de cette base open-source relancée par le Cloud.

Du côté de l’Europe, ils évoquent les annonces de la conférence Sapphire 2023.

Du côté de l’IA, ils reviennent sur la première étude qui s’intéressent à la perception des IA génératives chez les enseignants. Et c’est plein d’enseignement !

Du côté de la Chine, HPE annonce se retirer totalement de sa co-entreprise chinoise H3C sous les pressions géopolitiques.

Enfin du côté d’Internet, on fête un anniversaire… 40 bougies à souffler…

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo…

     

EN BREF

00:45 – Azure Linux en disponibilité générale

03:20 – PostgreSQL 16 parallélise les requêtes plus efficacement

06:20 – SAP Sapphire 2023 : Rise entre Brownfield et Greenfield

09:30 – La moitié des enseignants confiants sur l’IA générative

12:20 – HPE cède sa participation dans H3C

LE DOSSIER

16:00 – Internet fête ses 40 ans

LE RENDEZ-VOUS

20:10 – Les Serverless Days à Paris

Le 7 juin 2023 à Paris. Pour s’inscrire : Serverlessdays.io

COUP DE CHAPEAU

21:35 – Atos gagne en appel aux Etats-Unis