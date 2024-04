Après une virée au Forum Cyber 2024, InfoNews Hebdo retrouve son cadre et ses animateurs habituels pour commenter l’essentiel de l’actualité IT. Guy Hervier et Jean-François le Nilias ont concocté cette semaine un menu des plus variés : Microsoft qui fait semblant de s’acheter une bonne conduite, Jamespot qui concrétise ses rêves de bureautique souveraine, Proxmox qui se frotte les mains, MariaDB au fond du trou, des méga-computers très gourmands, OpenAI qui s’amuse à nous faire flipper et le Top 100 de l’IA…

C’est une nouvelle fois Microsoft qui ouvre le bal avec une annonce inattendue : Teams ne sera plus intégré dans l’offre Microsoft 365/Office 365 mais commercialisé indépendamment et ceci partout dans le monde. Besoin de retrouver de la cohérence ou changement de philosophie et de pratiques chez le géant du logiciel ?

Pour contrer les géants américains, la France et l’Europe clament leur besoin de solutions souveraines. Et Jamespot entend la longue plainte. L’éditeur lance deux solutions souveraines de bureautique collaborative. Assez pour contrer Google Workspace et Microsoft 365 ?

Broadcom n’en finit pas de s’attirer les foudres : après le CISPE, c’est le Cigref qui attaque. Les petits opérateurs de cloud sont menacés et cherchent une alternative. Et justement, Proxmox leur ouvre grand les bras et lance un outil de migration des VM VMware ESXi vers sa plateforme Proxmox VE. Mais est-ce la bonne solution ?

Plus de 350.000 GPU pour les IA de Méta d’ici la fin 2024. Plus d’un million de puces accélératrices dans le futur Stargate de Microsoft et OpenAI. L’ère des supercalculateurs cède la place aux « méga computers ». De quoi métamorphosé le TOP500.org dans les mois à venir ?

Le Cloud a totalement chamboulé le marché des bases de données et des SGBDR. Et MariaDB n’a pas sû s’adapter à ce nouvel environnement. L’éditeur est au plus mal et Progress Software récupèrerait bien ce qui peut encore être sauvé. Le sauveur idéal ?

Enfin nos animateurs ont épluché le dernier rapport CB Insights et son classement des 100 entreprises privées du secteur de l’IA les plus prometteuses. 3 d’entre elles sont françaises ! Découvrons les ensemble…

Pour finir, la chronique Insolite de la semaine est dédiée à la nouvelle IA « Voice Engine » d’OpenAI qui se contente de 15 secondes d’entraînement pour imiter votre voix dans toutes les langues. Révolution ou danger ?

     

Microsoft détache Teams d’Office 365

Jamespot lance 2 solutions souveraines

Proxmox profite des soubresauts VMware

Progress Software lorgne sur MariaDB

3 Françaises dans le Top100 de l’IA

Matinale IT for Business sur le Green IT – le 24 Avril dès 9H30

OpenAI imite votre voix

