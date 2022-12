Lors du dernier jour de sa conférence AWS Re:Invent 2022, AWS a dévoilé un nouvel outil de développement Low Code simplifiant l’élaboration et le déploiement des applications serverless s’appuyant sur une multitude de fonctions Lambda et services AWS.

AWS a popularisé la notion de « serverless » et de développement évènementiel dans le cloud en mode FaaS (Function as a Service) en lançant sa plateforme Lambda dès 2014 ! Fondamentalement, il s’agit d’un service cloud qui exécute du code (des fonctions) déposé par des développeurs en réponse à des événements, le service gérant seul et automatiquement les ressources informatiques requises pour exécuter ce code à l’échelle.

À l’époque très novatrice mais aussi relativement limitée, cette plateforme – qui a littéralement réinventé la notion de PaaS – s’est considérablement enrichie au fil des années pour supporter toujours plus de scénarios, de langages de développements (Haskell, Python, Java, Go, Ruby, C#, etc.) et de runtimes (Java, .NET, Node.js, …).

Elle permet aujourd’hui de créer des applications sophistiquées utilisant des dizaines de fonctions appelant ou réagissant à une myriade de services AWS.

Une richesse qui s’accompagne nécessairement d’une complexité plus grande rendant la plateforme plus ardue à maîtriser pour les débutants.

Les responsables d’AWS en ont bien conscience. « Comment faciliter la tâche aux développeurs qui n’ont jamais utilisé le serverless ? Comment savoir par où commencer ? De quels services a-t-on besoin ? Comment fonctionnent-ils ensemble ? Nous voulions vraiment rendre tout cela plus facile » explique ainsi le CTO d’AWS, Werner Vogels.

C’est ainsi qu’est né AWS Application Composer un nouvel outil de développement Low-Code lancé en preview à l’occasion de Re:Invent 2022.

Les applications serverless résultent souvent un complexe assemblage de services et d’événements. « Les développeurs novices en matière de création d’applications serverless peuvent être confrontés à une courbe d’apprentissage relativement longue lorsqu’ils composent des applications à partir de plusieurs services AWS. Ils doivent comprendre comment configurer chaque service, puis apprendre et écrire l’infrastructure as code (IaC) pour déployer leur application » explique Werner Vogels.

Application Composer vise à simplifier et accélérer l’élaboration de l’architecture applicative, sa configuration et la création des applications serverless. Il s’appuie sur un canevas très visuel qui permet d’un coup d’œil de comprendre l’architecture, de la modifier en rajoutant et interconnectant les services AWS nécessaires, d’adapter les paramètres et automatiquement obtenir le code IaC (Infrastructure as Code) correspondant.

Dit autrement, Application Composer ne cherche pas à simplifier l’écriture des fonctions Lambda par elles-mêmes. C’est de l’IaC en Low-Code ! Il s’attache à simplifier non seulement la création mais aussi la maintenance dans le temps des applications qui s’appuient sur un agencement de fonctions Lambda et de services AWS. L’outil est d’abord un moyen de visualiser graphiquement cet agencement. Mais il permet aussi un travail plus collaboratif, les modèles d’architecture pouvant être aisément partagés et visualisés. Il permet surtout de s’assurer que la modélisation visuelle de l’architecture soit toujours synchrone avec le code IaC généré et sous-jacent.

