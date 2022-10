AWS annonce une nouvelle version de son appliance Edge pour embarquer les services cloud au plus près de l’action.

Lancées en 2016, les appliances Snowball (et services associés) visent à offrir des capacités de calcul et de stockage en technologie AWS dans des appareils sécurisés et robustes conçus pour être amenés sur le terrain afin d’offrir des services AWS liés au cloud mais disponibles au plus proche de l’action, ce que IDC décrit comme le « Tactical Edge ».

AWS propose deux types de Snowball : les appliances plutôt orientées calcul et traitements IA avec ses machines Snowball Edge Compute Optimized et celle plutôt orientées stockage et préparation de données avec ses machines Snowball Edge Storage Optimized.

AWS annonce cette semaine une évolution majeure des premières. Les nouvelles machines Snowball Edge Compute Optimized embarquent les derniers processeurs AMD Rome afin d’offrir jusqu’à 104 vCPU, 416 Go de RAM et 28 To de stockage SSD NVMe. Il est même possible d’y adjoindre un GPU NVidia V100 pour accélérer les traitements ML et IA.

« AWS Snowball Edge Compute Optimized est un appareil sécurisé et robuste qui apporte les capacités de calcul et de stockage d’AWS, telles qu’Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, AWS IoT Greengrass, les fonctions AWS Lambda et AWS IAM, à vos environnements en périphérie » explique l’hyperscaler. « C’est une solution idéale lorsque vous avez besoin de ressources de calcul avec une forte densité pour exécuter des workloads complexes comme les inférences AI/ML, l’analyse de vidéos, ou le déploiement de réseaux 5G privés dans des environnements difficiles ou à fortes vibrations comme les camions, les avions ou les bateaux ».

La mise à jour de la plateforme Snowball s’inscrit dans un besoin croissant des entreprises d’embarquer des systèmes d’analyse et de traitements de données directement sur les lieux de captation des flux de données, notamment sur des lieux avec des conditions extrêmes et imposant des équipements durcis à même de survivre dans ces conditions et d’être totalement administrés à distance et facilement changés si nécessaire.

En l’occurrence, l’offre matérielle Snowball s’accompagne de différents services sur le cloud AWS à commencer par la « Snow Family Console » qui permet un pilotage centralisé à distance du matériel, des services embarqués (EC2, EBS, S3,…) et des workloads hébergés de tous les équipements Snowball déployés.

Le service (avec son appliance) – qui s’adresse exclusivement à des entreprises déjà clientes d’AWS et exploitant les services AWS – est facturé à la journée auquel il faut ajouter des frais de préparation, des frais de transferts de données et des frais de livraison.

