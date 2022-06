Voilà 5 ans qu’AWS a ouvert sa région France. Cinq ans après, le paysage du cloud public a beaucoup changé. D’une part toutes les entreprises ont désormais intégré le cloud à leur stratégie. D’autre part, les volontés françaises et européennes d’imposer leur souveraineté viennent perturber la stratégie des hyperscalers. Pour célébrer cet anniversaire et évoquer l’avenir, Julien Groues, General Manager AWS pour la France et le Benelux, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Pionnier et leader mondial du cloud public, AWS a su séduire tous les acteurs économiques français, de la Startup à la très grande entreprise en passant par les startups, les PME, les ESN… Et AWS continue sans cesse d’inventer le cloud en lançant de nouveaux services et en défrichant de nouveaux territoires de services IaaS, PaaS et SaaS.

Voilà 5 ans qu’AWS a ouvert sa région France. Le pionnier était très en avance sur sa concurrence (Google ne va ouvrir sa région France que le 30 juin prochain). Ce qui explique sa suprématie sur notre marché : avec 46% de parts de marché, AWS mène clairement la révolution du cloud dans l’hexagone. Et tout reste à faire. 75% des entreprises n’ont toujours pas exploité le potentiel du cloud et de l’IA. Mais la stratégie « Cloud au centre » de la France complique celle des hyperscalers américains.

Pour évoquer les sujets de la transformation par le cloud, de l’innovation grâce au cloud, de l’impact des stratégies souveraines, et des évolutions d’AWS, Julien Groues, General Manager AWS pour la France et le Benelux, est notre invité de la semaine.