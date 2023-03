Le géant Chinois Baidu avait, il y a plusieurs semaines, affirmé tester en interne une IA conversationnelle à même de concurrencer ChatGPT. Dénommée Ernie Bot, celle-ci a été dévoilée la semaine dernière, mais la démonstration a plutôt déçu les Chinois…

Baidu, l’équivalent de Google dans l’empire du milieu, veut démontrer qu’en matière d’IA, la Chine n’a rien à envier aux américains. Depuis plusieurs années, ses chercheurs publient régulièrement les résultats de leurs travaux. Ainsi, ils ont publié il y a plusieurs mois un nouveau modèle linguistique (LLM) répondant à l’anagramme ERNIE, pour Enhanced Representation Through Knowledge Integration (Représentation linguistique améliorée au travers d’entités d’infomation), un modèle linguistique qui intègre la notion de « knowledge entity » lors de l’entraînement qui lui permet d’intégrer la notion ‘d’entité’ (noms, lieux, pays, dates, etc.) pour mieux comprendre le sens et les contextes. En outre, cette notion d’entité permet d’enrichir l’IA avec des sources externes grâce à des relations et attributs liés à l’entité.

Tout comme ChatGPT s’appuie sur les modèles GPT-3.5 et depuis peu GPT-4, Baidu a adapté son modèle ERNIE pour en faire une intelligence conversationnelle connue sous le nom de Ernie Bot.

La semaine dernière, le CEO de Baidu, Robin Li a présenté publiquement cette nouvelle IA. Mais au lieu de démonstrations « live », il s’est contenté de montrer des vidéos pré-enregistrées qui n’ont pas convaincu les observateurs.

Pourtant, dans les démonstrations on découvre que Ernie est bien plus doué en calcul que ChatGPT, Bing ou GPT4, et qu’il est capable de générer des images, du son ou des vidéos à partir de description textuelle. Baidu reconnaît que son IA doit encore progresser dans bien des domaines mais que le marché est demandeur de telles IA imparfaites. 650 entreprises se seraient déjà inscrites au programme de beta-test des API de Ernie Bot. Néanmoins, Baidu ne serait pas encore prêt à « lâcher » Ernie dans un contexte plus large qui sera dans un premier temps ouvert, sur invitation, à un petit groupe d’utilisateurs.

L’éditeur devrait tenir une nouvelle conférence sur les applications de Ernie Bot et les services clouds associés le 27 mars prochain. On devrait alors en découvrir un peu plus. Mais selon les propos rapportés par le Financial Times, un employé de Baidu explique qu’ « OpenAI a passé plus d’un an à entraîner et corriger ChatGPT puis une autre année à ajuster GPT-4. Dit autrement, nous avons deux ans de retard ». Google semble avoir, d’ailleur, le même problème…

