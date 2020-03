Le Coronavirus n’aura pas la peau de toutes les manifestations IT. En l’occurrence, toutes celles en ligne peuvent non seulement se maintenir mais risque même de connaître des audiences records.

C’est tout le mal que l’on souhaite à la 15ème édition de la Battle Dev qui aura lieu de 26 mars 2020 de 20H à 22H.

Organisée par le site de recrutement HelloWork, la Battle Dev a deux objectifs principaux.

D’une part, elle permet aux concurrents (plus de 5 500 pour la précédente édition) de s’entraîner au codage rapide tel qu’en imposent certaines entreprises pour leurs recrutements de développeurs mais également de se comparer à leurs homologues.

D’autre part, la manifestation virtuelle est aussi l’occasion pour les entreprises de repérer les « meilleurs » programmeurs, à condition que les critères soient la rapidité et la réactivité et non pas seulement ceux qui sont généralement exprimés dans les CV. Bien entendu les entreprises intéressées par les profils des participants à la Battle Dev doivent être partenaires de l’événement.

Si ce genre de challenge est toujours intéressant pour les participants, y avoir un bon classement n’est pas la garantie d’une embauche rapide. Connaître sur le bout du clavier l’un des langages proposés (Java, Python, Php, Node.js, C++ ou C#, Ruby, Scala …) et être capable de produire en 2 heures un bout de code qui tourne ne sont pas les seules qualités recherchées par les entreprises.

Les « peut-être » futurs embauchés doivent aussi avoir des qualités humaines et sociales qui malheureusement n’ont pas vraiment le temps de s’exprimer sur les deux heures d’une farouche compétition.

Si certains des précédents lauréats ont effectivement trouvé un job suite à leur performance, ils ont très certainement rejoint la voie habituelle : CV, lettre de motivation, entretiens … mais avec la quasi assurance d’éviter le fatidique classement vertical.