Blockchain Group lance une solution clef en main permettant à des émetteurs de créer et gérer des actifs digitaux de manière sécurisée, et intuitive. C’est sa filiale XDev, société de service et de technologie spécialisée sur le sujet, qui est à la manoeuvre.

Basée sur le protocole Tezos dont le principe d’enregistrement des blocs est la preuve d’enjeu (contrairement aux systèmes type ‘bitcoin’ ou c’est la preuve de travail/minage qui est prise en compte) la solution XDev intègre l’ensemble des fonctionnalités, y compris les plus hauts standards de sécurité.

L’offre sera expérimentée en situation réelle à l’occasion du lancement du fonds 21 Content Venture par Logical Picture qui vise les 100 millions d’euros.

Xavier Latil, CEO, explique : « Ce projet est la première pierre de notre offre de tokenisation. Notre ambition est de devenir un acteur de référence en France et en Europe dans un marché à très fort potentiel dans les années à venir ».