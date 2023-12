Avec HelixGPT, BMC dope les univers de l’ITSM et de l’AIOps à l’IA générative. L’éditeur croit au potentiel de ces IA pour transformer la gestion des services IT et le quotidien de la DSI, même dans l’univers mainframe.

Dès juillet dernier, BMC annonçait l’intégration de capacités d’IA générative dans ses plateformes de gestion de services et d’opérations BMC Helix, une plateforme de gestion des services informatiques (ITSM) qui s’intègre à diverses plateformes DevOps et fait partie de l’initiative BMC Connected Digital Ops.

À l’époque, l’éditeur s’était appuyé sur les modèles de langage GPT-J open source pour créer des modèles d’IA générative optimisés pour ses propres domaines spécifiques comme l’AIOps et l’ITSM.

HelixGPT, l’IA générative de la DSI

Ces dernières semaines, BMC est revenu à la charge. L’éditeur a notamment lancé BMC HelixGPT pour sa solution de gestion des opérations IT, BMC Helix Operations Management.

HelixGPT s’allie aux capacités AIOps de BMC Helix afin de combiner l’IA causale pour identifier la cause des problèmes, l’IA prédictive pour anticiper et résoudre les problèmes avant qu’ils ne surviennent, et l’IA générative pour synthétiser les événements et formuler des mesures pour traiter les problèmes complexes.

Objectif, permettre une meilleure visibilité et observabilité dans les environnements hybrides et multicloud tout en améliorant la disponibilité et les performances des services. Ces innovations IA visent à améliorer la disponibilité des services et la résilience, en réduisant les délais d’identification et de réparation des problèmes.

Cette semaine, l’éditeur a annoncé l’extension des capacités IA d’HelixGPT à sa solution BMC Helix Service Management. L’IA vient ainsi enrichir la solution ITSM de fonctionnalité de recherche conversationnelle pour mieux isoler les incidents et déterminer les étapes à suivre pour limiter leurs répercussions, de développement low-code/no-code, de workflows unifiés pour les équipes de sécurité et d’exploitation, de gabarits sectoriels pour divers secteurs.

De l’IA pour accompagner les mainframes

Et BMC continue d’enfoncer le clou de l’IA avec deux nouveaux produits destinés à renforcer la confiance des développeurs dans la refonte du code mainframe.

BMC AMI DevX Code Insights aide les développeurs à comprendre et morceler des programmes mainframe monolithiques en utilisant une intelligence automatisée, facilitant ainsi la modification de codes complexes. L’Ia embarquée aide à mieux gérer leurs applications mainframes, comprendre leur fonctionnement en temps réel, découper les programmes monolithiques en multiples services, supprimer les codes morts, et analyser le flux de données pour le débogage.

BMC AMI zAdviser Enterprise, quant à lui, utilise l’intelligence artificielle et le machine learning pour accélérer la transformation DevOps des environnements mainframe, en intégrant des améliorations en continu. L’IA permet aux responsables DevOps de mieux exploiter les données de télémétrie pour obtenir des informations sur l’adoption des outils DevOps, améliorer le débogage et les tests, surveiller les métriques critiques, et maintenir la qualité du code en détectant les régressions.

