Capgemini confirme avoir a signé un accord fin octobre avec Quantmetry dans le but d’acheter cet acteur spécialisé dans l’intelligence artificielle.

L’ESN devrait acquérir ce cabinet de conseil spécialisé dans la conseil autour des applications d’intelligence artificielle et plus précisément, dans la modélisation mathématique des données. Quantmetry a été créé en 2011 par Jeremy Harroch, dirigeant actuel de la société. La cabinet travaille en particulier avec des grands comptes français dans plusieurs secteurs d’activité, industrie, énergie, distribution, grande consommation et assurance.

L’objectif vidé par Capgemini est de renforcer ses capacités en France dans le domaine des applications innovantes basées sur l’IA et la data, en particulier en matière d’industrie intelligente. Ce dernier domaine fait l’objet d’une attention particulière de l’ESN.

Rappelons au passage que Quantmetry participe à Confiance.ai, un programme lancé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et baptisé « Sécuriser, fiabiliser et certifier des systèmes fondés sur l’intelligence artificielle ». L’objectif de Confiance.ai est de fournir les outils destinés à créer des composants d’une IA de confiance en particulier pour les secteurs de la défense, de l’énergie, de l’aéronautique et de l’automobile. Des marchés émergents très attractifs.

Dans un communiqué de presse, l’ESN avance que cette acquisition apporte à Capgemini Invent des expertises métier et sectorielles très complémentaires de celles qui existent déjà au sein du Groupe. L’équipe de Quantmetry devrait en effet rejoindre cette entité et renforcer l’offre ‘Data for Net-Zero’ de Capgemini. Cette nouvelle offre vise à développer des applications respectueuses des réglementations de décarbonation. L’acquisition devrait être finalisée très prochainement. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.

