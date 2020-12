07Capgemini organise en interne le Global Data Science Challenge qui met en compétition des petites équipes de collaborateurs autour d’un défi. Cette année, l’objectif était d’aider une chercheuse à identifier et suivre les membres d’une population de cachalots.

Objectif atteint grâce à l’Intelligence Artificielle et au Machine Learning. Plus de 4500 photos représentant environ 2200 individus ont été ingurgités en 3 heures, par des instances EC2 à base de GPU et la solution de Machine Learning d’Amazon, SageMaker. Dénommé « AI Sensing », ce projet obtient un taux de reconnaissance des bestiaux marins de l’ordre de 97,5%.

Bien évidemment, l’expérience et les savoirs acquis pourront servir dans des projets plus proches de l’activité économique des clients traditionnels de l’entreprise.

Une vidéo de trois minutes raconte cette aventure technologique et écologique :