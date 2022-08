On le sait l’intelligence artificielle est capable de créer des faux, de fausses images, de fausses photos. Mais ces technologies « Deep Fakes » peuvent aussi être utilisées à bon escient pour redonner vie à des photos anciennes et des visages disparus…

Article publié à l’origine le 1er mars 2021.

Mis à jour en Août 2021 pour y ajouter:

* AI Photo Restore

* Photo Glory

* Vance AI

* Hotpot API

Mis à jour en Décembre 2021 pour y incorporer Remini

Mis à jour en Août 2022 avec l’ajout de :

* HitPaw Photo Enhancer

* JPGHD

Les technologies de l’intelligence artificielle appliquée aux images permettent désormais d’agrandir des photos sans les pixéliser, de plaquer son propre visage sur des scènes classiques du cinéma, de rajeunir ou vieillir des visages, etc.

De nouvelles prouesses dans le domaine de l’IA appliquée aux images permettent aujourd’hui de redonner vie à des photos ancestrales en éliminant leurs défauts liés à l’usure du temps, en améliorant leur résolution; voire même en animant les visages de ces photos !

Ces technologies IA sont de moins en moins expérimentales, de plus en plus bluffantes et surtout de plus en plus simple à utiliser. Aujourd’hui il suffit de quelques clics pour totalement transfigurer un vieux cliché tout abimé et d’une bien piètre résolution en une image numérique haute définition semblant sortit d’un appareil photo de dernière génération. Peu à peu, ces IA décidément surdouées sont incorporées à des logiciels, des services et des apps mobiles utilisables par tous.

Des outils Windows et un brin de magie…

Nouveauté, HitPaw Photo Enhancer est un outil étonnant de simplicité. On charge la photo et on le laisse se débrouiller en un seul clic. Si le résultat n’est pas à votre convenance, le logiciel propose alors de sélectionner entre différentes IA. Pour retoucher les vieilles photos portraits, il est préférable de sélectionner l’IA « Face Model ». Si l’IA se montre très efficace pour améliorer la résolution des images et la définition des portraits, elle ne réalise pas de nettoyage des rayures et autres défauts propres aux photos vieillissantes. Le logiciel coûte 39$ par an mais il en existe une version d’essai librement téléchargeable.

Différente dans l’esprit comme dans ses résultats, l’IA spécialisée de SoftOrbits qui anime son Photo Retoucher permet, elle, de retirer aisément les rayures des vieilles photos en noir et blanc mais également de les coloriser. Le logiciel est relativement simple d’emploi avec une version d’évaluation gratuite mais limitée.

 <

Plus cher et un peu moins accessible, Arkvis Retoucher n’en demeure pas moins assez puissant et plutôt efficace. Le logiciel supprime les ratures, les plis, les rayures, les tâches et peut même recréer de la matière pour reconstruire des éléments très abimés tout en renforçant le piqué et le contraste.

<

Dans un même ordre d’idées, PhotoGlory est une nouveauté sous Windows qui combine plusieurs fonctionnalités pour rendre à vos anciennes photos toute leur gloire : le logiciel élimine les rayures, colorise la photo noir et blanc ou restaure les couleurs délavées, améliore la résolution. Le logiciel coûte moins de 20€ et peut être téléchargé et testé gratuitement.

 <

Deep Nostalgia, redonne de la vie aux photos!

Autre acteur du marché, MyHeritage offrait jusqu’ici deux outils en ligne, un pour restaurer de vieux clichés et un pour recoloriser vos photos en noir et blanc ou vos photos couleurs délavées.

Mais les experts IA de D-ID (partenaire technique de MyHeritage) sont allés beaucoup plus loin en début d’année 2021.

Avec Deep Nostalgia, ils proposent ni plus ni moins d’animer les vieilles photos noir et blanc pour redonner vie aux visages de personnes souvent disparues. L’effet obtenus rappelle les fameuses photos animées des journaux et affiches dans les films Harry Potter. On soumet une photo noir et blanc, qui est d’abord restaurée par la fonction Sublimateur de MyHeritage avant d’être animée par l’IA Deep Nostalgia. Le résultat est aussi époustouflant que flippant !

<

Une App Mobile efficace

Bending Spoons est surtout connu pour son application de montage vidéo sur mobiles : Splice. Mais l’éditeur s’intéresse également aux photographies. Il a sorti une application mobile dénommée Remini. Totalement automatique et dépourvue de tout réglage manuel, l’application permet de retoucher gratuitement 5 photos (en échange du visionnage de publicités). Si les résultats vous plaisent et que vous voulez retoucher plusieurs photos, vous pourrez ensuite opter pour un abonnement (5,49 €/mois).

 <

L’application est disponible sous Android et sous iOS. Il n’en existe pas encore de version Windows (mais il sera prochainement possible de l’utiliser sous Windows 11 via l’émulation Android attendue en 2022). Depuis peu, l’éditeur propose également une version sous forme de service Web professionnel (et donc payant) : Remini AI Professional.

Même si le service (tout comme l’app) n’est pas spécialisé dans la retouche d’images anciennes, son IA calibrée pour des images floues et de basse résolution fait parfois des merveilles sur les vieux clichés (même s’il n’est pas adapté à la suppression des rayures et scratchs).

Des services WEB pour expérimenter sans rien installer…

A l’instar de Remini qui décline son application mobile sous forme de service Web professionnel, d’autres éditeurs d’IA de retouche ont décliné leurs intelligences sous forme de services Web. Ces services en ligne permettent de retoucher vos anciennes photos depuis un simple navigateur Web sans rien avoir à installer sur son ordinateur.

jpgHD est l’une des dernières solutions que nous ayons découvertes. Elle est totalement spécialisée dans l’amélioration automatique par l’IA de vieux clichés qu’ils soient en noir et blanc ou en couleur. Les résultats sont parfois très étonnants de précision (la suppression des rayures est bluffante), mais l’IA n’est pas très rapide. Il faut compter facilement plus de 5 minutes par photo avant d’obtenir un résultat. Par ailleurs sa fonction « Magic Photo » permet d’extraire chaque visage d’une photo et de les animer à la façon de Deep Nostalgia sous forme de vidéos.

jpgHD peut s’utiliser gratuitement mais pour bénéficier de ses vraies fonctionnalités de réparation (comme la suppression des rayures) il faut ouvrir un compte et s’offrir un abonnement payant. Les offres démarrent à 5 euros pour 50 photos. Pour information, si jpgHD est d’abord une IA disponible sous forme d’API et de site Web, elle est aussi déclinée en versions iOS, Android, macOS et Windows !

Vance AI est sans doute celui qui fait le plus parler de lui en ce moment. Le site peut être testé gratuitement mais produit alors des images avec un watermark. Il propose des forfaits « Pay as you go » ou des formules par abonnement si vous avez beaucoup de vieilles photos à restaurer. Vance AI propose de nombreuses fonctions de retouche automatique boostée à l’IA : débruitage, agrandissement, colorisation, … Celle qui nous intéresse ici se nomme « AI Photo Restorer« . Et elle donne des résultats très satisfaisants même sur des photos très endommagées.

Enfin, Hotpot API propose ainsi une série de « AI Tools » dont un AI Picture Restorer aux effets assez spectaculaires et notamment plutôt très efficace quand il s’agit de supprimer les rayures des vieilles photos. L’utilisation est très simple puisqu’il suffit de sélectionner une image sur son PC puis de cliquer sur le bouton Restore. Il n’y a alors plus qu’à attendre quelques secondes pour obtenir le résultat à télécharger. Le service propose également une IA de colorisation des anciennes photos N&B, un service de suppression automatique des fonds d’image derrière les portraits, etc.