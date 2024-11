En juillet dernier, OpenAI officialisait le projet « SearchGPT », un moteur de recherche Web dopé à l’IA générative. Jusqu’ici limitée à un nombre restreint de testeurs, la fonctionnalité fait officiellement son apparition dans les versions payantes de ChatGPT.

Quelques semaines après l’introduction de ChatGPT, il y a deux ans, Google déclenchait un « Code Rouge » prenant conscience du potentiel de cette technologie et du danger qu’elle représentait pour son cœur de métier, le moteur de recherche Web.

D’autant que dans le même temps, Microsoft allié à OpenAI, réinventait son moteur Bing à la sauce « IA » démontrant au passage à quel point cette technologie pouvait effectivement redéfinir les pratiques de recherche d’informations sur la toile.

Depuis, les IA ont beaucoup évolué. Et Google a implémenté tout plein d’IA et de nouvelles expériences de recherche. Dans le même temps, OpenAI a multiplié les projets et initiatives pour connecter ChatGPT au Web et lui inculquer la compétence d’aller dénicher des savoirs sur la toile Internet.

Après l’annonce en juillet dernier de son projet « SearchGPT », cette fonctionnalité a fait son apparition sur les versions payantes de ChatGPT depuis début Novembre. Elle se traduit par la présence d’une nouvelle icône Web dans le champ de prompt des discussions. En cliquant dessus, ChatGPT va adopter une autre approche pour vous répondre en s’appuyant non sur son propre savoir (issu de ses apprentissages) mais sur les informations extraites du Web. Selon OpenAI, la fonctionnalité est conçue pour vous éviter d’avoir à explorer des dizaines de liens avant d’obtenir la bonne réponse. Dans ce mode, ChatGPT formule des réponses complètes en langage naturel qui combinent différentes sources dont les liens s’affichent à côté. Sur la droite, un volet vient proposer des liens utiles un peu à la façon de Google. Le mécanisme est finalement très similaire à ce que Bing propose depuis plusieurs mois.

« La recherche ChatGPT connecte les utilisateurs à des contenus originaux et de qualité provenant du web et les intègre naturellement dans la conversation » explique OpenAI. « En combinant la recherche avec une interface conversationnelle, les utilisateurs peuvent interagir avec l’information d’une nouvelle manière, tandis que les créateurs de contenu bénéficient de nouvelles opportunités pour atteindre un public plus large. Notre objectif est d’aider les utilisateurs à découvrir des éditeurs et des sites web, tout en diversifiant les options de recherche disponibles ».

La recherche Web dans ChatGPT tend à privilégier les contenus de sites d’information reconnus et partenaires afin d’accroître la qualité des réponses.

Sur le papier, cette expérience de recherche métamorphose la façon dont les utilisateurs peuvent tirer profit du savoir informationnel du Web. Mais en pratique, pour le moment, c’est davantage une recherche complémentaire à celle plus traditionnelle de Google. Si vous ne voulez saisir que deux ou trois mots clés pour obtenir une réponse, Google reste plus rapide et pertinent. En revanche si vous avez une vraie question en tête – par exemple, « Que faut-il savoir de telle entreprise ? », « Comment a évolué le Chiffre d’Affaires de telle organisation ? », « Qu’est-ce qu’un ordinateur quantique ? », – la réponse de ChatGPT se révèlera bien plus claire, productive et exploitable que celle de Google Search.

En l’occurrence, cette recherche Web de ChatGPT met plutôt ce dernier à niveau et lui permet de rattraper Microsoft Copilot et Google Gemini en matière de connaissance de l’actualité et de citations des sources.

OpenAI compte néanmoins en faire un véritable moteur de recherche. Une extension pour navigateurs est d’ailleurs déjà proposée pour permettre de faire de ChatGPT le moteur de recherche par défaut de votre navigateur.

Nul doute cependant que cette nouvelle fonctionnalité sera très appréciée et très souvent activée par les utilisateurs de ChatGPT Plus, Teams et Enterprise. OpenAI promet de l’étendre dans les prochains mois aux utilisateurs gratuits de ChatGPT !

Reste les trois grandes questions pour l’instant sans réponse : Jusqu’à quel point ces nouvelles recherches IA vont-elles bouleverser l’économie actuelle du Web ? Comment OpenAI monétisera à terme cette fonctionnalité (et l’apparition des liens utiles) dans sa version gratuite ? Peut-il exister une recherche « payante » du Web à l’avenir alors qu’elle a toujours été gratuite ?

En attendant, en limitant ce moteur de recherche Web aux seuls abonnés payants, OpenAI tente une intéressante expérience : fournir un moteur de recherche Web payant offrant une expérience de recherche Web dénuée de toute forme de publicité et remontant en priorité des informations issues de sources qualifiées et jugées pertinentes par l’IA.

