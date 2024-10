OpenAI a (des mois après les Américains et les Britanniques) déverrouillé pour ses utilisateurs français et européens l’une des fonctionnalités les plus attendues et les plus novatrices de ChatGPT et des modèles GPT-4o : le mode vocal avancé !

Annoncé en mai dernier par des démonstrations assez bluffantes, le « mode vocal avancé » de ChatGPT Plus permet de converser en vocal de façon très naturelle avec l’IA. En pratique, ce mode transforme radicalement vos échanges avec ChatGPT et l’interactivité avec l’IA : fini la saisie au clavier, place à la conversation naturelle ! Non seulement vous pouvez lui parler directement, l’interrompre quand il devient trop bavard, bafouiller, bref discuter comme avec un humain, mais il vous répond tout aussi naturellement avec l’une de ses neuf voix distinctes.

Comme son nom l’indique, ce mode vocal avancé est bien plus évolué que l’actuelle fonction vocale basique de ChatGPT qui se contente de convertir la voix en texte, donnant davantage l’impression de « dicter » la commande à l’IA plutôt que de converser avec elle. Avec le mode vocal avancé, l’interaction devient étonnamment humaine. On se croirait vraiment dans 2001 l’Odyssée de l’espace…

Mais cette fonctionnalité, qui métamorphose l’interaction avec l’IA, n’était jusqu’ici accessible qu’aux Américains et au Royaume-Uni. L’Europe n’y avait pas accès en raison de ses régulations qui imposaient à OpenAI davantage de contrôle et vigilance.

La startup pionnière de l’IA générative a annoncé cette semaine via X (ex-Twitter) avoir désormais suffisamment confiance en ses modèles vocaux et leurs contrôles intégrés pour ouvrir aux Européens l’accès à la fonction « Mode Vocal Avancé ». Elle n’est pour l’instant disponible qu’aux versions mobiles iOS et Android de ChatGPT à condition d’être abonné à « ChatGPT Plus ». La fonctionnalité devrait rapidement être également déployée sur la version Web et sur les versions natives macOS et Windows de l’assistant.

De quoi intégrer encore un peu plus l’IA générative dans votre quotidien, une telle interaction vocale avancée permettant de discuter avec l’intelligence artificielle en tâche de fond sans interrompre ceux sur quoi vous travaillez par exemple…

