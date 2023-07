Citrix lance une nouvelle offre « Universal Subsciption » pour simplifier les approches hybrides tout en ouvrant ses outils en mode SaaS d’administration des postes virtualisés dans le cloud aux déploiements On-Premises.

Citrix, devenue une division au sein de Cloud Software Group (l’entité dans laquelle Tibco et Citrix ont fusionné et qui s’est offert le nom de domaine « cloud.com »), refait parler de ces technologies de virtualisation des postes de travail et réarchitecture son offre pour un univers cloud hybride.

L’éditeur annonce désormais combiner ses offres DaaS (Desktop as a Service, du PC dans le Cloud) et VDI (Virtual Desktop Infrastructure, du PC virtualisé sur site) au sein d’un nouvel abonnement dénommé « Citrix Universal Subscription ».

Un nouvel abonnement qui vise à favoriser une diversité de scénarios allant des déploiements « On Premises » à des déploiements de postes virtualisés hébergés sur une multitude de clouds différents mais en conservant une unité de contrôle d’accès (via l’offre SaaS Citrix Secure Private Access) et une unité d’administration au travers de la console Web « Citrix Web Studio » (désormais capable d’administrer aussi les postes VDI internes).

Citrix précise que « grâce à la souscription Citrix Universal, les entreprises peuvent déployer et gérer des charges de travail d’applications et de postes de travail n’importe où. Elles ont également la possibilité de prendre en charge et d’optimiser les applications (via Citrix Virtual Apps) et les données souhaitées sur site, tout en transférant d’autres charges de travail vers le Cloud. Citrix a par ailleurs apporté des améliorations à HDX, permettant aux équipes de mieux exploiter les fonctionnalités de Microsoft Teams telles que Simulcast et Background Blurring, et s’est associé à Microsoft pour lancer Citrix HDX Plus for Windows 365 ».

