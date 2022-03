Le travail hybride est une opportunité. Le cloud hybride également. Et Citrix veut à la fois surfer sur ces mondes hybrides et les rendre plus accessibles, plus agiles, plus sécurisés et plus performants.

Depuis son origine, Citrix aspire à rendre possible un monde où les gens, les organisations et les équipements sont connectés et accessibles de façon sécurisée à leur environnement de travail et leur système d’information pour rester efficace et productif où qu’ils soient. Alors que deux ans de crise pandémique ont validé la valeur des modèles du VDI et du DaaS, Citrix veut aujourd’hui plus que jamais aider ses clients à réimaginer le futur du travail en fournissant l’espace de travail numérique sécurisé le plus complet à même d’unifier les applications, les données et les services dont chaque collaborateur et chaque équipe ont besoin.

Les solutions Citrix sont utilisées par plus de 400 000 organisations, dont 99% des Fortune 100 et 98% du Fortune 500. Mais la marque traverse une période charnière. En cours de rachat par les fonds d’investissement Eliot et Vista, l’entreprise devrait dans un proche avenir être fusionnée à Tibco.

Pour évoquer ces perspectives hybrides et l’avenir de l’entreprise, Sophie Troistorff, DG de Citrix France est notre invitée de la semaine.