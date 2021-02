CloudBees prépare une probable IPO dans les prochains mois et restructure sa direction en nommant un nouveau CEO.

CloudBees est un éditeur réputé de la chaîne DevOps surtout connu pour sa plateforme d’intégration continue Jenkins. Née en 2010, l’entreprise connaît une belle croissance que la crise sanitaire a encore accélérée. Pour la première fois de son histoire, l’éditeur affiche en effet un revenu annuel de 100 millions de dollars et veut désormais se préparer à une nouvelle ère de croissance en enrichissant son portfolio de briques DevOps. La barre est d’autant plus significative, que 100 millions de dollars est également la somme jusqu’ici levée par la startup depuis sa création.

Pour accélérer vers son prochain objectif de 200 millions de dollars de CA, Sacha Labourey, co-fondateur et actuel CEO, a décidé de laisser les rênes de l’entreprise à Stephen DeWitt (ancien de HP, Cisco, Symantec, WorkMarket et Automation Anywhere) probablement plus expérimenté pour préparer un IPO (introduction en bourse) qui semble l’une des prochaines étapes logiques de la progression de la startup. Une décision qui permet également à Sacha Labourey de se recentrer sur ce qu’il « aime vraiment, autrement dit la stratégie produit ». Ce dernier devient officiellement « Chief Strategy Officer ».

L’entreprise a acquis CodeShip en 2018 et surtout Electric Cloud en 2019. Ces offres externes ont désormais été totalement intégrées à l’offre CloudBees. Ces acquisitions digérées, Stephen DeWitt ne nie pas lorgner vers d’autres acquisitions pour accélérer la croissance externe de CloudBees. En outre, l’éditeur veut étoffer sa plateforme en multipliant les partenariats avec des leaders du développement et plus encore de la cybersécurité pour aboutir à une chaîne DevOps la plus complète possible, ce qui devrait concrètement se traduire par l’introduction d’une véritable Marketplace pour la chaîne DevOps.