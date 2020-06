Longtemps, le correcteur graphique et grammatical Cordial a été considéré comme le plus évolué et le plus adapté à la langue française. Fruit de la société d’édition française, Synapse Développement, le logiciel n’avait plus vraiment évolué depuis quelques mois, se faisant rattraper techniquement par son concurrent direct Antidote. Le silence de l’éditeur toulousain s’explique par la focalisation de ses équipes sur une toute nouvelle technologie de Machine Learning adaptée à la correction des textes. L’aboutissement de ces efforts est lancé aujourd’hui sous le nom de Cordial Néo!

Cordial Néo promet une qualité de correction encore jamais vue grâce à l’intelligence artificielle. Fruit de 25 ans de recherche en traitement automatique du langage, la technologie de correction de Cordial Néo permet une véritable analyse sémantique et assure une correction optimale de vos textes avec un taux de correction record de 90% pour la grammaire et de plus de 99,5% pour l’orthographe.

L’ergonomie du logiciel a également été totalement repensée pour totalement s’intégrer nativement à la correction de Microsoft Word, OpenOffice et LibreOffice. Contrairement à la plupart des solutions concurrentes, les erreurs sont ici directement surlignées lors de la saisie du texte : rouge pour l’orthographe, bleu pour la grammaire, la syntaxe et la typographie. Avec Cordial Néo, il est également possible de paramétrer son correcteur dans les moindres détails et sélectionner ses fonctionnalités préférées, pour une expérience personnalisée.

Par ailleurs Cordial Néo se vante de posséder « les ressources dictionnairiques les plus complètes de la langue française », avec plus de 190 000 définitions et 4,6 millions de liens synonymiques. Cordial intègre par ailleurs un conjugueur et 15 dictionnaires : définitions, antonymes, abréviations, synonymes, codes postaux, signes, rimes, etc.

Cordial Néo existe également en version SaaS. Elle permet aux entreprises de bénéficier de la richesse et de la performance du correcteur Cordial directement dans leurs applications métiers.