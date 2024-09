Spécialiste de la sécurisation des actifs ouverts sur l’Internet, la startup française Patrowl réalise une levée de fonds en série A qui doit lui permettre d’accélérer sa croissance et s’ouvrir à toute l’Europe.

L’univers de la cybersécurité français est dynamique et fort de nombreuses jeunes pépites qui n’ont pas froid aux yeux et proposent des solutions originales et efficaces. Née fin 2020, Patrowl est l’une d’elles. Sa plateforme SaaS spécialisée dans la gestion de la posture de sécurité externe aide les entreprises à découvrir, tester, sécuriser en continu tout ce qu’elles exposent sur Internet tout en mettant en évidence les failles et vulnérabilités détectées et en proposant des remédiations.

La jeune pousse s’est fait remarquer pour l’importance de sa plateforme et pour son engagement social, en sécurisant gratuitement les actifs de la Protection Civile durant les JOP 2024 de Paris.

L’entreprise qui revendique plus 60 clients et plus de 2 millions d’euros de revenus annuels récurrents compte 35 collaborateurs et cherche maintenant à s’internationaliser.

Et pour concrétiser cet objectif d’ouverture à d’autres marchés, elle annonce une levée de fonds de 11 millions d’euros en Série A. Le tour de table a été mené par Crédit Mutuel Innovation, avec la participation de SWEN Capital Partners, Bpifrance et Cyber Impact Ventures. Visant en priorité une expansion sur le marché européen, Patrowl compte aussi sur cette manne financière pour renforcer ses efforts en recherche et développement.

Sa technologie de « sécurité offensive as a service » identifie en continu les vulnérabilités des actifs et infrastructures exposés sur Internet à commencer par les sites Web, les API et les accès distants. Elle automatise bien des tâches répétitives et facilite la gestion des risques, notamment ceux liés aux Shadow IT.

L’éditeur ambitionne notamment d’exploiter l’IA générative pour mieux personnaliser les recommandations de cybersécurité et les instructions de remédiations.

