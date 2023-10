Améliorer la cyber-résilience tout en réduisant la consommation énergétique. Dell améliore le logiciel qui anime ses baies de stockage PowerMax en tenant compte de priorités bien actuelles.

Un tableau de bord de suivi de la consommation d’énergie en temps réel, une mobilité dynamique des données, une technologie améliorée de déduplication des données, un renforcement des détections d’intrusion… Il suffit parfois de concentrer ses efforts sur le logiciel qui anime les baies de stockage pour radicalement transformer l’expérience des entreprises.

« Nous améliorons plus que jamais l’efficacité du stockage et le renforcement de la cybersécurité, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour faire évoluer de manière transparente la capacité et les performances afin de répondre aux nouvelles exigences des entreprises. » C’est ainsi que Ben Jastrab, director of Storage Product Marketing de Dell, résume l’annonce de la semaine.

Plus d’un an après l’apparition du logiciel PowerMax 10 (qui accompagnait le lancement des arrays 2500 et 8500), Dell officialise la version 10.1 compatible avec ses baies « mission critical » hautement évolutive PowerMax 2000, 2500, 8000 et 8500.

Cette édition « 10.1 » introduit notamment un nouveau tableau de bord de suivi des consommations énergétiques et des conditions environnementales (humidité, températures…) qui va bien au-delà de simples indicateurs et alertes mais offre une véritable surveillance intelligente, proactive et temps réelle de l’énergie consommée. Tout au moins sur les baies 2500 et 8500 qui intègrent un vrai « iDPU » dont on cerne désormais bien mieux l’utilité. Et les résultats parlent de même. Selon Dell, les baies ainsi mises à jour afficheraient 2,8 fois plus d’IOPS par Watt comparé aux précédentes générations de baies Dell ! Selon Dell, la gestion efficiente de PowerMax 10.1 combinée aux dernières évolutions du matériel peuvent faire économiser 207 000 dollars en frais électrique sur 5 ans !

PowerMax 10.1 intègre également au niveau même du stockage de nouveaux boucliers d’intrusion y compris en usage combiné avec un mainframe (une première selon Dell).

Enfin, et bien évidemment, PowerMax 10.1 renforce l’intégration des baies avec la plateforme SaaS AIOps de Dell : CloudIQ. Cette application de surveillance et d’analyse du stockage basée sur le cloud s’appuie sur l’IA et le ML à la fois pour optimiser le stockage des baies PowerMax, anticiper les comportements des workloads, recommander des optimisations (comme désactiver la réduction de données, modifier l’équilibrage des ports E/S, etc.) mais également détecter les anomalies de performance ou de réduction de données mais aussi les anomalies comportementales engageant la cybersécurité des données.

Mises à jour automnales

PowerMax OS n’est pas la seule mise à jour proposée côté stockage chez Dell. Le mois d’Octobre marque également l’arrivée d’autres updates attendues.

Ainsi, sa solution SDS (Software Defined Storage) PowerFlex passe en version 4.5. Si là aussi un soin particulier a été apporté à l’optimisation des consommations énergétiques, on retiendra surtout l’extension des capacités de traitement avec un support qui monte jusqu’à 2048 VMs dans le cloud. Par ailleurs, Apex Block Storage (qui s’appuie sur PowerFlex) est désormais compatible Azure (en plus d’AWS).

Autre nouveauté, PowerStore OS passe en version 3.6 avec l’intégration du basculement vers un site de secours (Metro Witness), le support du remplacement des nœuds de stockage à chaud, le support des vVols VMWare sur des tiroirs SSD connectés en NVMe/TCP et enfin la possibilité de créer des sous-réseaux étanches (ce qui permet de mettre au point et tester plus aisément des scénarios de reprise d’activité).

