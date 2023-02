Docaposte, la filiale dédiée au numérique du groupe La Poste, vient d’acquérir le cabinet d’experts en cybersécurité Thiqa.

Créée en 2018, Thiqa est un cabinet d’experts informatiques spécialisés en intégration de solutions de sécurité dans le domaine de la confiance numérique. Il compte une vingtaine de collaborateurs et intervient dans 3 domaines avec une forte sensibilité cybersécurité : l’intégration dans les systèmes d’information, le développement sur-mesure d’applicatifs, l’accompagnement dans la maintenance et l’exploitation quotidienne des applications.

Ses compétences couvrent des sujets tels que la sécurisation et gestion des clés (HSM et KMS), les PKI (infrastructure de délivrance de certificats numériques), la signature électronique, l’archivage électronique et la gestion des identités et des accès (Identity Access Management, objets connectés). Autant de domaines qui sont au cœur de l’offre Docaposte, le spécialiste français de la confiance numérique.

Le rapprochement des deux entreprises fait donc sens. En annonçant l’acquisition de Thiqa, Docaposte cherche à renforcer encore son offre de conseil, d’intégration et d’exploitation de solutions numériques de confiance.

Intégré à l’offre de services de Docaposte, le cabinet Thiqa conservera toutefois son autonomie.

Ce rachat poursuit la stratégie de Docaposte de développement et renforce « le savoir-faire de Docaposte en vue de consolider sa place de référent de la confiance numérique en France et en Europe », justifie Olivier Vallet, Président-directeur général de Docaposte.

L’histoire ne précise pas si ce rapprochement était prévu de longue date ou s’il est le fruit de l’arrivée, en janvier dernier, de Guillaume Poupard, ex directeur de l’ANSSI, comme directeur général adjoint de Docaposte.

