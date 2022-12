Sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale, EvidenceB et Docaposte vont proposer un service de remise à niveau en français et en mathématiques pour tous les lycéens de Seconde.

Créée en 2017, la startup spécialisée dans l’apprentissage adaptatif, EvidenceB, va développer un outil d’apprentissage basé sur les sciences cognitives et l’IA pour lutter contre le décrochage scolaire. En partenariat avec Docaposte, filiale de La Poste, elle vient de remporter un appel d’offres lancé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour concevoir et déployer une application pédagogique pour le français et les mathématiques. Destiné aux élèves de seconde et à leurs professeurs, ce service pédagogique devrait être mis à disposition de tous les lycées français pour l’année scolaire 2023-2024.

Ce partenariat entre les deux entreprises n’est pas surprenant. Docaposte est devenu un partenaire privilégié de l’éducation nationale, des professeurs et des parents d’élèves depuis l’acquisition d’Index Education et sa célèbre solution Pronote. Quant à EvidenceB, elle est l’une des pépites en vogue de l’EdTech et travaille avec un modèle B2B2C, en partenariat avec les différents acteurs du secteur éducatif en France et à l’international, Ministères, institutions et éditeurs scolaire. EvidenceB vient par ailleurs de lever 4 millions d’euros pour gonfler ses équipes d’experts et accélérer à l’international.

Le nouveau service né de ce partenariat – service qui devrait être certifié SecNumCloud grâce à Docaposte et sa participation dans NumSpot – aura pour but d’aider les professeurs à mettre en place un suivi personnalisé, adapté à chaque élève, pour consolider et approfondir la maîtrise de compétences en français et en mathématiques.

Il prend la forme de 24 modules adaptatifs proposant 20 000 exercices. La solution s’appuie sur un moteur IA embarquant 7 algorithmes complémentaires pour renforcer le parcours de chaque élève en fonction de son potentiel ou de ses lacunes. En supplément de ces modules, la plateforme proposera des ateliers collaboratifs numériques et une bibliothèque de plus de 300 tutoriels vidéos.

Ce nouvel outil d’apprentissage se veut un complément des manuels scolaires « tout en se différenciant des exerciseurs-répétiteurs classiques », avance EvidenceB. « La solution travaille la compréhension des notions qui assure la mémorisation des règles ».

La start-up explique concevoir les modules avec pas moins de 15 chercheurs et laboratoires de recherche en sciences cognitives et les développer en collaboration avec les start-ups VittaScience, MagikEduk et Mobidys et des experts français de l’UX.

Si tout avec ça, nos lycéens ne progressent pas …