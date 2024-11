Le fossé entre les ambitions data-driven et la réalité opérationnelle des entreprises reste immense. En proposant des interfaces en langage naturel, l’IA générative promet de combler cet écart, rendant la donnée exploitable pour tous les décideurs sans expertise technique.

La question d’une bonne exploitation de ses données est au cœur des stratégies et du quotidien des entreprises. C’est en tous cas ce que déclarent 69 % des responsables du numérique et des ressources humaines dans les grandes entreprises françaises, selon une étude de Verian et l’Essec Metalab for Data.

Pourtant, dans le même temps, 76 % des dirigeants disent aussi ne pas s’appuyer sur les données à leur disposition pour décider des sujets stratégiques. Ils sont même 72 % à avouer ne pas les utiliser pour définir leur politique tarifaire (étude Salesforce).

Sans doute est-ce là une bonne illustration du décalage qui existe entre les objectifs et la réalité terrain, de l’insuffisante culture “data” de nos entreprises, de leurs dirigeants et de leurs salariés (comme le souligne la dernière étude Dataiku). Un levier pourtant clé pour toutes les entreprises qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de leurs données et révéler ainsi leur plein potentiel.

Bonne nouvelle, l’intelligence artificielle générative peut et va les aider. À condition, bien sûr, d’utiliser les bons modèles d’IA, et d’éviter le piège et les pertes qu’une mauvaise qualité des données peut entraîner.

Des freins à lever pour mettre la donnée au cœur des décisions

Mais, pour ce faire, un important frein doit être levé. Dans la plupart des entreprises, l’accès aux données reste l’affaire exclusive des équipes techniques (IT). Ils sont les intermédiaires obligés pour accéder à l’information recherchée par le décisionnaire, le métier : finance, marketing, commercial… Cela implique nécessairement délais et biais.

Même avec le déploiement de solutions ou de plateformes BI (business intelligence) ou de data visualisation. Les tableaux de bord et autres templates de pilotage mis à disposition, même si utiles et pertinents dans 90 % des cas, restent une vision contrainte pour les experts métiers et un frein à une exploitation optimale des données de l’entreprise. D’autant plus que seule l’expertise métier permet d’aller plus loin en identifiant les opportunités cachées dans la base de données.

Avec l’IA générative, des données enfin exploitables par tous?

Dans ce contexte, on saisit aisément l’opportunité incroyable que représente l’intelligence artificielle générative, et particulièrement, les agents IA en langage naturel qui, au travers de simples conversations en langage naturel, démocratisent l’accès à la donnée sans expertise en codage. L’utilisateur énonce sa demande, par écrit ou à l’oral, l’agent la transforme en requête informatique permettant d’extraire les données recherchées. Ces agents sont l’opportunité de rapprocher tous les métiers et les décideurs de la donnée. Une autonomie qu’ils peuvent mettre au service d’une plus grande pertinence et d’une plus grande valeur ajoutée.

Car, si les outils de BI, de data visualisation ou SQL sont le meilleur moyen de formater la donnée, de la piloter, ils ne permettent pas d’aller au-delà d’un cadre prédéterminé et donc contraint. En revanche, les solutions d’Intelligence artificielle générative en langage naturel, Text2SQL ou Voice2SQL, sont un levier incomparable pour explorer ses données. Pour éviter de prendre des décisions à l’instinct mais en cherchant la donnée c’est-à-dire l’information à laquelle on est désormais en mesure d’accéder. Le fameux “think out of the box” souvent revendiqué par les professionnels du marketing.

L’idée n’est bien sûr pas de remplacer ou de se débarrasser des outils de pilotage, tableaux de bord ou templates actuels, mais plutôt de venir les compléter en investiguant les données auxquels ils ne nous donnent pas accès par défaut. Quel directeur marketing, responsable commercial ou contrôleur de gestion n’a pas rêvé de disposer d’un tel outil pour explorer de nouveaux terrains de jeux ?

Indéniablement, l’IA générative rapproche le décideur des données de l’entreprise. Elle facilite et réduit – d’un tiers – le temps pour accéder à l’information ou prendre une décision (selon Uber). Elle élimine l’essentiel des contraintes IT et réduit le recours aux équipes techniques. Elle permet surtout aux données récoltées par l’entreprise de révéler toute leur valeur.

Reste à s’assurer de deux choses fondamentales pour le choix de vos outils d’IA générative en langage naturel. Opter pour une solution qui offre toutes les garanties en termes de sécurité et de confidentialité de vos données. Faire le choix d’une solution qui vous garantit la pertinence et la fiabilité des réponses, loin des risques d’hallucination ou de réponses hypothétiques de certaines IA non spécialisées. Disposer de données pour décider, c’est bien. Disposer de données fiables et sécurisées, c’est mieux.

Par Jérôme Vial, COO co-fondateur de TUITO

