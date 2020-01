Les collaborateurs des cabinets de recrutement sont des gens très occupés, y compris à des tâches pauvres en valeur ajoutée. Parmi elles, la prise des rendez-vous d’entretiens avec son lot habituel de messages, d’attentes de retours et les inévitables annulations et demandes de report.

La solution imaginée par Easyrecrue consiste, simplement, à proposer aux candidats potentiels qu’ils visualisent et choisissent le jour et l’heure qui leur convient en fonction des créneaux proposés par les recruteurs. Synchronisée avec les agendas d’Outlook et gMail des spécialistes de la fonction RH, la solution prévoit l’envoi de SMS ou de courriels de rappel à destination des postulants. Evidemment, l’outil permet également de replanifier un entretien déjà calé ou de l’annuler.

EasyRecrue est une solution 100% SaaS destinée à améliorer l’expérience des talents et des équipes RH à chaque moment clé de leurs interactions. La plateforme, qui était surtout orientée vers la satisfaction des entreprises avec ses outils de présélection digitalisée, la mise en avant de présentations corporates ou les entretiens vidéos, ajoute donc aujourd’hui un nouvel un outil qui bénéficiera autant aux recruteurs qu’aux candidats.

L’objectif annoncé est de libérer jusqu’à 5 heures par semaine aux consultants, qui pourront alors consacrer plus de temps à ceux qu’ils auront choisi de rencontrer. Candidats dont le temps peut également être précieux.