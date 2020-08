La pause estivale est l’opportunité de faire un point sur les nombreux « invités de la semaine » reçus par InformatiqueNews depuis le début de l’année… Scéance de rattrapage pour ceux qui ont été trop occupés pour suivre notre rubrique hebdomadaire…

Chaque semaine, InformatiqueNews reçoit un invité de marque pour une interview en vidéo afin de déchiffrer avec lui l’actualité du moment et la stratégie de sa société. Depuis le début de l’année, nombreux sont les patrons et responsables des entreprises qui font l’actualité de l’IT à avoir répondu aux questions de Guy Hervier. Dans un format vidéo qui a bien évidemment été bouleversé par le confinement : alors que les interviews ont en temps normal lieu dans nos studios, certaines ont du être réalisés façon « visio-conférence » et parfois même, dans l’urgence des premiers jours de confinement, sous une forme écrite…

InformatiqueNews profite de la pause estivale pour revenir sur ces rencontres. Cette première partie revient sur les interviews réalisées avant le confinement. Elle sera suivie d’une seconde partie la semaine prochaine…

Matt Watts – CTO de NetApp

« NetApp est aujourd’hui une entreprise de services de cloud hybride »

Pour beaucoup, NetApp reste débord un fabricant de NAS, son activité historique. Pourtant ce grand nom du stockage s’est désormais imposé comme un acteur majeur du cloud hybride. Matt Watts revient en détail sur les changements de stratégie opérés depuis 2014 pour réorienter le fabricant de solutions de stockage vers les services et la possibilité pour chaque entreprise de bâtir leurs propres Data Fabrics. Une stratégie dictée par trois mots-clés : simplicité, sécurité, liberté de choix.

Sébastien de La Tyllaye – Directeur Général de One Identity France

« Il faut mettre en œuvre une véritable gouvernance des comptes à privilèges »

Spécialiste de la gestion des identités et des accès, One Identity propose aussi des solutions de gestion de comptes à privilèges et de gestion de logs. Elle compte plus de 7500 clients dans le monde et ses outils gèrent plus de 125 millions d’identités. Dans un tel contexte, Sebastien de la Tullaye revient sur l’importance essentielle des solutions IAM (Identity & Access Management) et sur la nécessité de disposer d’une véritable gestion des utilisateurs et de leur cycle d’épanouissement au sein de l’entreprise.

Patrick Cason – DG de SigFox

« SigFox est une technologie Télécom radicalement différente où l’intelligence est dans le réseau lui-même. »

Opérateur de télécommunications français créé en 2010 et basé près de Toulouse, SigFox est l’inventeur d’un réseau mondial public à très basse consommation énergétique et peu coûteux, dédié à l’IoT. Opérant dans 70 pays dans le monde, l’entreprise compte des clients prestigieux comme Total, Airbus ou Michelin. Patrick Cason revient en détail sur les spécificités et les cas d’usage d’un tel réseau et comment il se positionne face aux réseaux GSM, 5G et autres.

Laurent Degré – Directeur Général de Cisco France

« Le SDN, ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts. »

Porté désormais par le SDN et « l’intent based network », Cisco fait évoluer ses offres et ses technologies pour ce nouveau monde IT où ce sont les applications et le software qui doivent piloter le réseau. Un changement de paradigme que nous explique Laurent Degré.

Il revient également, à l’occasion de cette interview sur les annonces de la conférence Cisco Live et la fusion d’AppDynamics et InterSight.

Christophe Jolly – Directeur Europe du Sud de Vectra

« La détermination des acteurs malveillants et l’efficacité des cryptolockers restent très inquiétantes. »

Vectra est un acteur de la cybersécurité qui s’est créé sur l’idée que l’IA, l’intelligence machine, pouvait constituer un atout majeur pour défendre les infrastructures informatiques des entreprises. Grâce à cette intelligence, l’éditeur propose des outils d’un nouveau genre qui donnent de la visibilité aux entreprises sur les vulnérabilités et les activités malveillantes qui trainent sur le réseau. Christophe Jolly revient avec Guy Hervier sur les trois produits « Cognito » de l’éditeur et sur les récentes vagues de ransomwares et cryptolockers qui ont handicapé le fonctionnement de bien des organisations.

Christophe Chamy – PDG de Mitel France

« Une collaboration et une communication sans couture imposent une organisation sans silos et des outils productifs »

Société canadienne créée en 1972 spécialisée dans les solutions de communication unifiée et de collaboration, Mitel offre son savoir-faire à plus de 70 millions d’utilisateurs et aide les entreprises de toutes tailles à casser les silos organisationnels dans leurs enjeux de productivité avec des solutions qui répondent aux besoins opérationnels modernes. Alors que l’épidémie se transforme en pandémie et qu’un confinement des Français se profile, Christophe Chamy revient sur l’importance d’une communication sans couture permettant aux collaborateurs de continuer à travailler de chez eux.

