Pour beaucoup, NetApp reste avant tout un fabricant de NAS, son activité historique. Pourtant cette grande marque du stockage est aujourd’hui bien davantage un acteur majeur du cloud hybride. InformatiqueNews a profité de la venue en France de Matt Watts, le CTO américain de NetApp, pour revenir avec lui sur les transformations de l’entreprise, sa vision et l’évolution des problématiques de stockage dans un monde hybride.

Matt Watts revient ainsi en détail sur les changements de stratégie opérés depuis 2014 pour réorienter le fabricant de solutions de stockage vers les services et la possibilité pour chaque entreprise de bâtir leurs propres Data Fabrics. Pour Matt Watts, « NetApp est aujourd’hui une entreprise de services de cloud hybride ».



Cet entretien est l’occasion de s’étendre sur cette notion clé de Data Fabric, au cœur de la vision de NetApp : « Bien plus qu’un ensemble de technologie, la Data Fabric est une stratégie. Dans un monde à la fois hybride et multicloud, il s’agit d’aider les entreprises à mettre données et applications au bon endroit, au bon moment avec les bons attributs et les bonnes sécurités pour accélérer l’innovation et tirer au mieux profit des données » explique Matt Watts.

NetApp s’est donc réorganisée en trois unités. La première est centrée autour des solutions de stockage permettant de mettre en œuvre cette vision notamment en proposant des technologies on premises qui soient performantes, agiles et surtout « cloud connected ». La seconde est centrée autour de l’hyperconvergence, des plateformes objets, Kubernetes et autres prochaines générations de technologies permettant de concrétiser un private cloud avec une approche très cloud hybride. Enfin, la troisième est centrée sur les services cloud et tout ce qui permet de simplifier l’expérience ou d’amplifier le potentiel des offres Cloud Publics des hyperscalers.

Une vision dictée, selon Matt Watts, par trois mots clés

– La simplicité pour masquer la diversité des clouds.

– La sécurité pour s’assurer que la donnée soit protégée de façon uniforme et efficace où qu’elle soit.

– La liberté de choix (freedom of choice) pour permettre aux entreprises de travailler avec tous les hyperscalers et partenaires clouds.

Matt Watts revient aussi longuement avec Guy Hervier sur les dernières innovations et les dernières annonces de NetApp : Fabric Orchestrator, Keystone, etc.