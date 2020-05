Serge Hardouin rappelle que de nombreuses entreprises sont soumises aux risques de connaître une cyberattaque. « Parmi ces attaques, on peut notamment citer les Ransomware. Ces derniers peuvent engendre un arrêt complet de la production et supprimer l’accès des entreprises à leurs données ».

Pour permettre aux entreprises de se remettre sur pied après une attaque, l’éditeur a développé un outil : Data Protector. Cet outil permet de sauvegarder toutes les données, aussi bien en ligne que hors ligne. Data Protector donne la possibilité, ainsi de restaurer un maximum de données.

Micro Focus a déjà aidé des entreprises à se remettre après une attaque. En travaillant avec les équipes de l’entreprise et ses propres experts, l’éditeur a pu récupérer les données et relancer la production. « Il a fallu, dans un premier temps, réinstaller rapidement Data Protector, restaurer le catalogue et sélectionner les bandes hébergeant les données les plus critiques pour la production. Ensuite, il a fallu, ré-imager les machines physiques, recréer les machines virtuelles et vérifier les cohérences des données réinstallées », préciseSerge Hardouin.

Vidéo publiée en partenariat avec Micro Focus