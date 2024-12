Face à l’explosion des données et à l’accélération des projets de transformation numérique, les DSI recherchent des solutions fiables, performantes et durables pour accompagner leurs organisations. Hewlett Packard Enterprise (HPE) répond à ces enjeux avec ses serveurs ProLiant Gen11 et HPE Cray Gen11, désormais équipés des processeurs AMD EPYC™ de 5ᵉ génération.

Des performances de pointe pour les environnements hybrides

Avec les processeurs AMD EPYC™ de 5ᵉ génération, HPE propose des serveurs capables de répondre aux charges de travail les plus exigeantes :

Puissance de calcul accrue : Jusqu’à 192 cœurs par processeur, pour des performances jusqu’à 2,68x supérieures par rapport à des solutions concurrentes, idéales pour les applications critiques, le calcul intensif et l’intelligence artificielle.

: Jusqu’à 192 cœurs par processeur, pour des performances jusqu’à 2,68x supérieures par rapport à des solutions concurrentes, idéales pour les applications critiques, le calcul intensif et l’intelligence artificielle. Optimisation des charges de travail IA : Ces processeurs permettent de réduire les temps de formation des modèles IA de 15 % et d’améliorer le débit d’inférence de 2,7x, des atouts essentiels pour des projets d’IA ambitieux.

Les serveurs HPE ProLiant Gen11 et HPE Cray Gen11 maximisent ces capacités, en proposant des solutions adaptées aux environnements hybrides et aux infrastructures évolutives.

Une efficacité énergétique pour maîtriser les coûts

L’optimisation énergétique est aujourd’hui un défi majeur pour les DSI. Les centres de données représentent une part croissante de la consommation électrique mondiale, qui pourrait doubler d’ici 2026. Grâce aux processeurs AMD EPYC™ 9005 Series intégrés aux serveurs HPE ProLiant et Cray Gen11 :

Jusqu’à 69 % de réduction de la consommation énergétique par rapport à des systèmes plus anciens.

par rapport à des systèmes plus anciens. Une infrastructure rationalisée : HPE permet de remplacer 100 anciens serveurs par seulement 14 nouveaux serveurs HPE équipés de processeurs AMD, réduisant ainsi l’empreinte écologique et les coûts d’exploitation.

Des solutions HPE pour chaque besoin

Les serveurs HPE ProLiant Gen11, adaptés aux environnements cloud, on-premises et SaaS, combinent flexibilité et robustesse pour des charges de travail critiques. Quant aux serveurs HPE Cray Gen11, ils sont spécifiquement conçus pour les calculs intensifs, la recherche scientifique et les applications d’intelligence artificielle à grande échelle.

Ces infrastructures offrent :

Compatibilité x86 : Une intégration fluide avec les systèmes existants pour réduire les coûts de migration.

: Une intégration fluide avec les systèmes existants pour réduire les coûts de migration. Des performances optimisées : Idéales pour consolider des infrastructures complexes et moderniser des environnements IT vieillissants.

Une réponse concrète aux défis des DSI

Les DSI doivent aujourd’hui relever plusieurs défis stratégiques : accélérer la prise de décision grâce à des données en temps réel, améliorer la durabilité de leurs infrastructures et anticiper les besoins de demain. Les serveurs HPE ProLiant Gen11 et HPE Cray Gen11, propulsés par les processeurs AMD EPYC™ de 5ᵉ génération, offrent des solutions concrètes pour :

Répondre aux exigences métiers en optimisant les performances et la disponibilité des services.

en optimisant les performances et la disponibilité des services. Renforcer la durabilité des centres de données tout en maîtrisant les coûts.

tout en maîtrisant les coûts. Accompagner l’innovation avec des outils performants pour les projets IA et cloud hybrides.

Avec HPE et AMD, les DSI disposent d’une infrastructure prête à relever les défis actuels et futurs de l’IT.

Télécharger le livre blanc