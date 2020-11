I MAKE, site spécialiste dans les idées et les fournisseurs à l’attention des « makeuses » (surtout), et un peu des « makers », lance la semaine du Do It Yourself, un événement qui tombe à pic pour apporter son lot d’inspiration et d’activité à faire soi-même.

Entièrement et uniquement en ligne, confinement oblige, l’opération sera accessible en consultation mais aussi en contributions sur le site et sur les réseaux sociaux, avec le Hashtag #semainedudiy.

I MAKE ne se lance pas seul, plus de 20 créateurs et influenceurs de la sphère DIY – Girl Go Green, I Love DIY, Le Bazar d’Anne-Charlotte, la classe de Jo, La Délicate Parenthèse …, se joignent à l’opération. En complément, tous les jours à 18H la communauté pourra prendre la parole en live sur Instagram avec la fondatrice de I MAKE qui précise : « Faire plutôt qu’acheter est, selon moi, un mode de vie à part entière. Où trouver des tutos, où trouver le matériel, est-ce que ce ne sera pas trop compliqué ? Autant de problématiques auxquelles nous apportons des réponses grâce à cette semaine DIY ».

Les makers trouveront peut-être que les thématiques principales du site (Déco, Mercerie, Peinture, Bijoux, Cosmétiques …) sont assez éloignées du numérique DIY.

Mais rien ne dit qu’Heliox ne va pas se joindre à l’opération. Et là, entre Arduino, fer à souder et imprimantes 3D, les makers « mâles » devraient y trouver leur compte.