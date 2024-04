Selon Wall Street Journal, IBM serait en négociations très avancées pour acquérir l’éditeur de Terraform, HashiCorp. L’information pourrait même être officialisée dans la soirée. Un coup de maître pour IBM ?

Bien sûr, il faut se méfier des rumeurs d’acquisition nées de discussions en cours. La semaine dernière, la rumeur voyait Salesforce racheter le pionnier du Data Management (MDM) Informatica pour 11 milliards de dollars. Finalement, on apprenait cette semaine que les discussions avaient tourné court et que tout rachat d’Informatica n’était plus à l’ordre du jour.

Cette semaine, c’est IBM qui serait en discussions très avancées pour acquérir HashiCorp, un éditeur californien, spécialiste du DevOps et de l’automatisation des infrastructures Cloud, valorisé 6 milliards de dollars.

Terraform, Consul, Vault, Vagrant, Boundary, Waypoint, Packer, Nomad… Ces produits sont bien connus des développeurs et des ingénieurs Cloud. Terraform est même devenu un standard de fait en matière d’IaC (Infrastructure as Code) et de provisionnement d’infrastructures à travers les clouds. Vault est un outil de référence en matière de gestion des secrets. Consul est l’un des outils de découverte de services, de gestion de services répartis et de Service Mesh les plus populaires au monde.

Enrichir son portfolio de tels outils serait évidemment pour IBM un coup de maître du même acabit que l’acquisition de Red Hat. D’autant que HashiCorp, tout comme Red Hat, prône un développement en open source et qu’il existe une vraie synergie entre les offres des deux entreprises. Et bien évidemment, acquérir HashiCorp considéré comme un partenaire clé des entreprises dans l’adoption et la gestion des infrastructures Cloud est une démarche alignée avec l’ADN Cloud Hybride revendiqué par IBM depuis son fameux split…

Reste un point qui pourrait bien faire coincer l’opération. HashiCorp est célèbre pour sa doctrine du « 100% en télétravail » qui a dicté son fonctionnement depuis ses origines. Or IBM s’est plutôt fait remarquer ces dernières semaines par sa volonté de rappeler ses employés en présentiel.

