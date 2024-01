Grâce à l’IA générative, le traitement intelligent des documents (IDP) par les machines devient possible. Il promet de grandes transformations dans le traitement des informations et dans la collaboration entre les hommes et les machines…

Aujourd’hui, dans le monde du numérique, les documents restent des éléments fondamentaux pour l’échange, la communication, la compréhension et le stockage d’informations et d’idées. En ce qui concerne les systèmes IT, ils peuvent cependant poser quelques problèmes.

Les machines savent traiter des informations structurées qui peuvent être stockées et interrogées dans des bases de données relationnelles, des systèmes de gestion de la relation client (CRM) et des programmes de gestion intégrée (ERP). Mais les documents ne s’intègrent pas parfaitement dans ces architectures structurées. Pourtant, dans les interactions humaines, ils restent indispensables.

Le cerveau humain ne calcule tout simplement pas comme une machine. Nous avons besoin de visualiser les informations et les idées pour les comprendre facilement. Les graphiques, les tableaux, les textes, les dessins techniques, etc. sont des expressions humaines de la pensée et de l’information. Les documents sont donc les supports d’informations et d’idées vitales dont nous avons besoin pour prendre des décisions.

Jusqu’à présent, les êtres humains ont été indispensables au traitement des documents – de l’absorbation du contenu, l’extraction de l’information, la compréhension du propos, jusqu’à la prise de décisions en conséquence. Seuls les humains sont capables de conduire ce processus de bout en bout.

Cette unicité s’estompe toutefois avec l’évolution constante de l’intelligence artificielle. Dans un avenir proche, les machines seront probablement capables de traiter des documents de bout en bout sans intervention humaine majeure. Les systèmes alimentés par l’IA seront capables de comprendre facilement les documents, d’en extraire des informations et des réflexions et de prendre des décisions sur la base du contenu.

Cette transformation est déjà largement entamée. Comme nous l’avons tous constaté, les plateformes d’IA générative comme ChatGPT, qui utilisent des algorithmes de traitement du langage naturel et de grands modèles de langage pour l’apprentissage en profondeur, peuvent reconnaître, résumer, traduire et créer du contenu avec une précision croissante après un apprentissage adéquat.

Le PDF et l’IA à la pointe du traitement intelligent des données

Le PDF, technologie universelle de traitement des documents, est étendu par l’IA générative pour prendre en charge de plus en plus de tâches qui, autrefois, ne pouvaient être effectuées que par des humains. Des fonctions PDF telles que la rédaction pour protéger les informations privées et sensibles sont désormais automatisées grâce à l’IA générative, ce qui permet de gagner considérablement en efficacité et en qualité de travail.

L’IA accroît la puissance de la simple reconnaissance optique de caractères pour reconnaître et extraire les relations, la structure, le texte, les graphiques et d’autres caractéristiques des documents afin d’offrir de nouvelles capacités telles que la synthèse, l’édition et la création de documents au format PDF.

L’IA a la possibilité d’automatiser des processus documentaires entiers. C’est ce que l’on appelle le « traitement intelligent des documents » (IDP). Dans le secteur bancaire, par exemple, les agents de crédit examinent les demandes et les pièces justificatives, puis prennent la décision d’accorder ou non un prêt. Dans les domaines de l’ingénierie et de l’architecture, les professionnels créent et examinent des dessins et des plans d’étage qui doivent répondre à certaines normes. L’IA pourrait à terme automatiser ces processus, les humains n’ayant plus qu’à superviser les exceptions en dehors de certaines normes.

On considère parfois le format PDF comme un format statique de partage et d’archivage de documents que l’on ne peut pas modifier. Néanmoins, l’évolution du format PDF au fil du temps l’a rendu extrêmement adapté à toutes sortes de flux de travail avant l’archivage d’un fichier. En effet, grâce aux fonctions interactives, telles que le remplissage de formulaires, les utilisateurs peuvent modifier dynamiquement les champs de données dans les documents PDF. Ce format est devenu une plateforme programmable avec l’introduction du JavaScript, ce qui permet de personnaliser tous les types d’interactions avec l’utilisateur. L’introduction d’objets 3D, qui peuvent interagir avec d’autres parties d’un document PDF, en a fait naturellement le format destiné à l’échange de documents d’ingénierie 3D.

Aujourd’hui, le format PDF englobe à la fois des données structurées et non structurées. En taggant les documents PDF avec des métadonnées, on peut identifier des listes, des tableaux, des en-têtes et d’autres éléments, ainsi que le contenu lui-même, afin de rendre les PDF plus accessibles et plus utiles dans les flux de travail documentaires. Le traitement intelligent des documents, alimenté par l’IA générative, rendra le PDF exponentiellement plus utile dans les flux de travail. Ce format présente des avantages uniques, tels que l’indépendance vis-à-vis de l’environnement, la sécurité, la traçabilité et la vérifiabilité, qui peuvent en faire une plaque tournante de données précieuses entre les systèmes.

Faire du traitement intelligent des documents une réalité

Pour que le traitement intelligent des documents soit possible, deux paramètres sont essentiels. Le premier est l’intelligence optimisée pour analyser les documents. L’autre est la connaissance du domaine qui permet de former et de mettre cette intelligence au service de flux de travail significatifs comme l’approbation de prêts, le traitement de plans d’ingénierie ou de documents médicaux.

Le document est un support humain qui sera toujours essentiel à la façon dont nous créons, échangeons, comprenons, préservons et agissons sur l’information et les idées. Cependant, le rendre plus accessible à l’automatisation par des machines pose des défis importants. Le traitement intelligent des documents alimenté par l’IA est la clé de grandes avancées pour combler le fossé entre la manière dont les humains et les systèmes informatiques traitent l’information.

Le traitement intelligent des documents n’est pas une solution d’IA générative prête à l’emploi. Les plateformes d’IA telles que ChatGPT sont formées sur d’énormes volumes de données accessibles au public et non pour des domaines et des industries spécifiques. Des ajustements et un apprentissage important sont nécessaires pour l’intégrer aux divers processus documentaires. En outre, les fournisseurs de solutions et les entreprises devront poursuivre l’encadrement de l’IA pour comprendre et traiter les flux de travail spécifiques à un secteur vertical, à une entreprise ou à un individu. Il s’agit actuellement d’un processus évolutif qui nécessite une intervention humaine, non seulement pour l’apprentissage, mais aussi pour le pilotage et la mesure des résultats.

___________________

Par Eugene Xiong, fondateur et Président du conseil d’administration de Foxit

À lire également :