Foxit continue d’améliorer sa nouvelle suite PDF Editor en soignant notamment l’intégration de sa solution de gestion de documents avec l’IA générative de ChatGPT.

Considérée comme l’une des principales offres concurrentes à Adobe Acrobat, la suite PDF Editor a connu cet été une mise à jour importante avec l’arrivée de l’édition estampillée 2023 qui fait notamment la part belle à la signature électronique et surtout au cloud avec l’arrivée d’un nouvel espace collaboratif qui permet de créer, modifier, et collaborer autour des fichiers PDF depuis un navigateur Web. La suite, qui est déclinée pour les utilisateurs individuels (PDF Editor Suite for Individuals), les équipes d’entreprises (PDF Editor Suite for Teams) et les établissements d’enseignement (PDF Editor Suite for Education), est disponible sur Windows, MacOS, navigateurs Web et appareils mobiles.

Pour cette rentrée 2023, l’éditeur annonce plusieurs nouveautés bienvenues pour offrir aux utilisateurs une expérience plus sécurisée, flexible et productive. Avec un focus sur l’IA générative et plus particulièrement sur ChatGPT.

Par exemple, la nouvelle fonction « Foxit Smart Redact » garantit la suppression des données personnelles ou propriétaires des PDF. Ainsi, lorsque vous demandez à ChatGPT (ou une autre IA générative) d’analyser le contenu du fichier PDF et discuter avec l’IA autour de IA. « Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’une expérience IA transparente sans compromettre la confidentialité de leurs données » explique l’éditeur.

L’assistant IA de Foxit, qui permet de demander un résumé, une réécriture, une traduction ou une correction intelligente d’un document était jusqu’ici une fonctionnalité limitée à l’expérience Web. Désormais, il est aussi directement accessible sur Windows et Mac pour une expérience plus fluide et une productivité accrue.

En outre, Foxit AI Assistant dispose désormais d’une véritable intégration à ChatGPT. Foxit PDF Assistant est en effet directement disponible dans la boutique de plugins de ChatGPT. Cette collaboration offre des fonctionnalités avancées de conversion PDF au sein de l’écosystème ChatGPT.

Au passage, on notera que la console de licences de Foxit a été améliorée pour permettre aux entreprises de gérer avec plus précision quels utilisateurs ont accès à quelles fonctionnalités avancées (e-signatures, Assistant IA, Smart Redact…à pour adapter les fonctionnalités selon les besoins et optimiser les coûts, la conformité et l’utilisation des ressources.

« En élargissant la disponibilité de l’assistant IA , Foxit PDF Editor Suite veut aider les entreprises à améliorer leur productivité et la fluidité de leurs workflows documentaires » explique Phil Lee, directeur commercial de Foxit.

Des nouveautés qui démontrent un regain d’innovations chez Foxit alors que l’univers des solutions d’édition des fichiers PDF est devenu bien plus compétitif avec l’arrivée de jeunes acteurs « cloud native » comme UPDF ou Sejda. Rappelons que UPDF a, lui aussi, intégré des fonctionnalités IA génératives (UPDF AI) au cœur de sa solution durant l’été.

