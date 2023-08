La solution d’e-signature eSign de Foxit renforce ses intégrations notamment avec l’écosystème Salesforce et se déploie aisément désormais depuis l’AppExchange pour simplifier la mise en œuvre de processus de signature électronique au sein de la plateforme CRM.

Probablement la solution d’édition PDF alternative la plus connue du marché, Foxit compte plus de 650 millions d’utilisateurs dans le monde et œuvre à proposer des solutions concurrentes à Adobe dans tout ce qui touche de près ou de loin à l’écosystème PDF. C’est ainsi que l’éditeur s’est intéressé à la signature électronique et a lancé son propre service d’e-signature Foxit Sign en 2021 avant d’acquérir eSign Genie fin 2021 et combiner les deux services en un sous le nom de Foxit eSign.

Depuis l’entreprise n’a eu de cesse d’enrichir cette solution et d’en multiplier les intégrations avec les principaux services de publication et gestion de documents.

Cet effort d’intégration se traduit cette semaine par l’arrivée de son service d’e-signature sur la plateforme Salesforce AppExchange (l’App Store de Salesforce). Foxit eSign for Salesforce permet aux utilisateurs de créer, signer et envoyer des documents pour signature en toute simplicité, tout en permettant un suivi facile de l’ensemble du processus à travers la plateforme Salesforce. L’éditeur rappelle que sa solution s’aligne sur des normes de sécurité strictes applicables aux transactions internationales et utilise des méthodes sophistiquées de chiffrement et d’authentification pour protéger les informations sensibles afin d’éviter toute fraude ou tout accès non autorisé. Par ailleurs, Foxit eSign inclut également des outils qui convertissent les formulaires de signature électronique standard de différents fournisseurs en formulaires PDF avec e-signature.

« Notre objectif premier est d’améliorer et d’optimiser les solutions d’automatisation des workflows qui contribuent au succès de nos clients et partenaires, rappelle Susana De Abrew, Chief Strategy Officer chez Foxit. L’expérience reconnue de Foxit dans l’offre de solutions documentaires sécurisées et fiables aboutit à des capacités et une expertise hors pair pour une solution d’e-signature unique. Les entreprises pourront désormais déployer rapidement la solution d’e-signature la plus conforme, sûre et digne de confiance pour opérer leur transformation numérique afin d’aider leurs collaborateurs à interagir avec leur employeur, leurs clients et leurs partenaires, qu’il s’agisse d’accomplir leurs tâches, de signature de contrats de travail ou de vente ou encore d’accueillir de nouveaux partenaires commerciaux. »

L’e-signature est un marché aujourd’hui essentiel pour Foxit alors que l’éditeur est concurrencé par de nouveaux acteurs de l’édition PDF ayant adopté des approches Cloud First dès leur création à commencer par UPDF et Sejda.

