Foxit lance PDF Editor Suite V 2023, la mise à jour de sa plateforme documentaire sur abonnement qui propose désormais un vrai espace collaboratif dans le cloud pour partager, éditer, commenter et transformer à plusieurs les documents PDF.

Dans l’univers du PDF et de l’édition-modification de ce type de documents, il y a d’un côté le très officiel Adobe Acrobat et de l’autre une multitude d’acteurs qui essayent d’offrir des alternatives crédibles et plus accessibles à l’outil d’Adobe. Parmi ces acteurs, Foxit est sans conteste le plus connu et le plus respecté.

Et alors que le marché se multiplie de nouveaux acteurs privilégiant un mode en ligne, à l’instar de Sejda ou de UPDF, Foxit veut reprendre la main et lance la version 2023 de sa plateforme documentaire intelligente permettant non seulement la création, la modification et la collaboration autour des PDF mais aussi la signature électronique de documents. Vos équipes peuvent maintenant créer et modifier des documents, partager leur travail et collaborer en temps réel (chacun voit ce que les autres font sur le PDF édité à plusieurs) grâce au cloud, depuis tout appareil et tout navigateur. Ce service Cloud conserve une trace des fichiers par chaque utilisateur pour non seulement leur permettre de rapidement retrouver leurs derniers travaux mais également permettre aux équipes de sécurité de surveiller les comportements malveillants et éviter les fuites de données.

En Europe, les documents sont stockés dans le datacenter de Foxit à Francfort pour un plus grand respect des règles de conformité européennes et du RGPD.

Vous avez un document à signer ? Pas de problème ! PDF Editor Suite est doté d’un service de signature électronique à valeur légale, qui simplifie l’ensemble du processus d’édition et de validation de documents officiels. Adieu les tracas et bonjour l’efficacité !

Déclinée en différentes versions pour les utilisateurs individuels (PDF Editor Suite for Individuals), les équipes d’entreprises (PDF Editor Suite for Teams) et les établissements d’enseignement (PDF Editor Suite for Education), PDF Editor Suite est disponible sur Windows, MacOS, navigateurs web et appareils mobiles. Son interface conviviale et sa console d’administration des licences simplifient l’expérience utilisateur, permettant à chaque membre de l’équipe d’accéder aux fonctionnalités nécessaires sans les tracas liés à la gestion individuelle des licences.

« Nous sommes ravis d’apporter à nos clients ces solutions complètes par abonnement », commente Phil Lee, directeur commercial de Foxit. « Nous avons pour objectif de fournir une solution intégrée répondant aux besoins des workflows documentaires modernes et nous pensons que ces solutions y parviennent. ».

