Vous entendez probablement souvent parler de la nécessité d’optimiser vos documents PDF et pages web pour leur référencement par les moteurs de recherche (SEO)… Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ?

Optimiser les documents et pages web pour le SEO signifie fournir aux moteurs de recherche les mots-clés et les indications importantes qu’ils attendent. Si vous le faites correctement, ils vous en récompenseront en faisant apparaître votre site dans les résultats de recherches.

Plus le moteur de recherche appréciera le contenu de votre site web, plus vous aurez de chances que ce dernier apparaisse dans les premiers résultats de recherche, ce qui offre une « publicité » et une visibilité gratuite non négligeables. Il est primordial de prendre conscience de la nécessité de rendre visibles pour les moteurs de recherche les PDF figurant sur un site web.

Gérer les PDF existant sans tout remettre en question

Si votre site comporte déjà un grand nombre de PDF, ne les supprimez pas car non seulement cela prend du temps de les remplacer mais vous risquez d’éliminer des pages parfaitement adaptées vers lesquelles d’autres ont déjà fait pointer des liens, ce qui n’est pas propice au SEO. En outre, si le contenu de vos PDF est destiné à être imprimé, par exemple dans le cas de brochures ou de guides de l’utilisateur, voire archivé, notamment pour des documents administratifs ou juridiques, leur conversion en HTML peut s’avérer être contre-productive.

Mieux vaut intégrer les meilleures pratiques en matière de SEO en amont dans les PDF, dès leur création. Heureusement, il n’est pas difficile d’appliquer le SEO aux PDF. Il suffit, pour vous et les autres créateurs de fichiers PDF, de procéder de la manière suivante.

Intégrez les meilleures pratiques de SEO dans vos fichiers PDF

La plupart des bonnes pratiques pour le SEO le sont en général également dans le cas des PDF. À savoir :

Émaillez vos PDF de mots-clés et de liens internes afin de développer du « link juice » ou jus de référencement. Évitez cependant d’insérer plus de 3 liens internes par article de 1200 mots.

Intégrez à vos PDF des liens vers d’autres pages web sur votre site et sur d’autres sites lorsque cela est pertinent.

Assurez-vous de choisir les bons mots-clés et d’en placer suffisamment dans chaque PDF. Conseil : optez pour un mot-clé principal par PDF et citez-le 3 ou 4 fois dans un article de 1200 mots. Veillez aussi à parsemer votre article de 1 ou 2 mots-clés apparentés, mentionnés une fois. Ne tombez pas pour autant dans le bourrage de mots-clés : Google a horreur de cela.

Optimisez pour le SEO les images présentes dans vos PDF en les accompagnant d’un texte alternatif, en utilisant un nom de fichier approprié et en limitant la taille du fichier afin que l’image se charge rapidement.

Limitez la taille des fichiers

Les fichiers volumineux prennent plus de temps à charger, ce qui ne plaît ni aux visiteurs ni aux moteurs de recherche. Par conséquent, prenez soin d’utiliser l’outil PDF Optimizer dans Foxit PDF Editor pour compresser les images et en éliminer les données redondantes afin de réduire la taille de vos PDF.

Évitez les contenus en double

Cela peut être une bonne idée de proposer un même contenu en versions HTML et PDF mais à condition de faire en sorte que les moteurs de recherche ne considèrent pas vos fichiers PDF comme des doubles de vos pages HTML ; faute de quoi, ils vous pénaliseront pour duplication. C’est pourquoi il est conseillé de lire leurs consignes afin d’éviter les contenus en double.

Renseignez les propriétés de vos documents

À présent que vous vous êtes donné la peine de créer un document agréable, facile à rechercher et contenant les bons mots-clés, n’oubliez pas d’en renseigner les propriétés : nom de l’auteur, sujet, mots-clés. C’est important et même indispensable pour les moteurs de recherche.

Protégez vos PDF contre l’écriture

En protégeant vos fichiers PDF contre l’écriture, vous éviterez que d’éventuels individus malveillants ne les téléchargent et les modifient pour ensuite les réutiliser sur leur propre site. Un logiciel d’édition et de gestion de PDF peut vous aider à gagner du temps.

Ces actions simples optimiseront vos PDF pour le SEO et vous attireront les bonnes grâces des moteurs de recherche comme des utilisateurs désireux de trouver vos contenus.

___________________

Par François Thevenot, Directeur des ventes France et Europe du Sud, Foxit.

