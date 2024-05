C’est vendredi, et c’est l’heure de retrouver InfoNews Hebdo, l’émission qui éclaire et décortique l’actualité IT. Au sommaire cette semaine, de l’IA dans les Chromebooks, de la génération de code chez Mistral AI, des records de vente pour la bande magnétique, une cour des comptes européennes inquiète, la digital workplace de LumApps avalée par un fonds britannique et des records de faillite pour les startups de la Tech…

Bienvenue dans votre rendez-vous vidéo IT du vendredi. Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias explorent l’actualité de l’IT et des Telecoms, revenant sur les points forts et annonces clés de la semaine écoulée. Ils nous ont concocté un sommaire des plus variés qui démarrent une nouvelle par de l’IA et des Postes de Travail.

Google, qui cherche à donner un nouveau souffle à une plateforme Chromebook en peine de dynamisme, joue la carte de l’IA histoire de ne pas laisser les coudées franches à Microsoft et ses médiatisés Copilot+ PC.

Et pendant que les Américains guerroient sur les usages de l’IA pour l’utilisateur, une jeune pousse française fait de la résistance et continue d’innover. Mistral AI fait une nouvelle fois parler d’elle et fait briller le savoir-faire français en matière d’IA avec son nouveau modèle CodeStral, capable de générer du code et de soulager le quotidien des développeurs.

Mais ce n’est pas tout ! Nos animateurs vous emmènent à la redécouverte de technologies d’archivage que certains pensaient oubliées mais qui font au contraire un retour en force malgré l’avènement du cloud : oui, la bande LTO vient de battre de nouveaux records de vente… notamment grâce aux hyperscalers !

Lumapps, se fait racheter pour 650 millions de dollars, illustrant le dynamisme et les défis des jeunes pousses technologiques

Dans un tout autre sujet, la Cour des comptes européenne pointe du doigt les investissements en IA, tandis que parallèlement, une nouvelle étude met en évidence un record de faillites en 2023 dans les startups françaises de la Tech.

Pour finir, nous abordons le DataCloud Global Congress, un rendez-vous incontournable pour les acteurs du data center, et saluons une opération majeure d’Europol contre les réseaux de ransomware.

Il est temps de retrouver notre duo chic…

     

AU SOMMAIRE

En Bref

Google répond à Copilot+ PC sur ses chromebooks

Mistral se lance dans la génération de code

La bande enregistre toujours plus de donnés

L’IA doit passer à la vitesse supérieure

Bridgepoint rachète LumApps

Le Dossier

Record de faillites en 2003 chez les start-ups françaises

Le Rendez-vous

DataCloud Global Congress les 5 et 6 juin 2024 à Paris

Home – Datacloud Global Congress 2024

Le coup de chapeau

Europol fait un coup de maître

