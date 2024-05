Kyndryl signe un nouveau partenariat stratégique pour renforcer son portfolio d’offres de services d’infrastructure, cette fois-ci du côté de la cybersécurité et de la cyber-résilience avec Rubrik.

Depuis sa séparation avec IBM, Kyndryl multiplie les partenariats stratégiques. Invité de Guy Hervier vendredi dernier, Jérôme Calmelet, président de Kyndryl France rappelait l’importance de ces partenariats « pour aider les clients à faire les meilleurs choix et permettre à Kyndryl Consult d’être en capacité non seulement de les conseiller mais aussi d’implémenter au mieux les solutions dans leurs propres contextes ».

Que ce soit dans le domaine du cloud, de la modernisation, des réseaux, de la data et de l’IA, Kyndryl n’a cessé depuis deux ans de signer des partenariats stratégiques : AWS, Google Cloud, Azure, Cisco, Citrix, Cloudera, Dell, Thales, etc.

Cette semaine, Kyndryl annonce un nouveau partenariat avec Rubrik pour aider les entreprises à mieux gérer, sécuriser et protéger leurs données mais aussi appréhender les scénarios de reprises d’activité après sinistre.

« Les données sont aujourd’hui l’actif le plus critique des entreprises – et plus les organisations accumulent de données, plus elles doivent s’assurer que leurs données sont protégées et que leurs processus métier critiques sont récupérables », explique Michelle Weston, Vice President of Global Offerings for Security & Resiliency chez Kyndryl. « Grâce à notre partenariat avec Rubrik, nous nous engageons à aider nos clients communs à améliorer leur cyber-résilience tout en les aidant à réduire les coûts et la complexité de leur informatique » ajoute-t-elle tout en précisant qu’une telle offre doit aussi aider les entreprises à se conformer aux exigences rigoureuses en matière de reprise d’activité, imposées par les réglementations.

Dans le cadre de cet accord, Kyndryl intégrera les solutions de pointe de Rubrik dans son portefeuille d’offres de services et d’infrastructure. « Kyndryl et Rubrik travaillent à un objectif commun : maintenir les systèmes critiques des organisations en état de marche après un cyber-incident, la cyber-résilience ultime », explique Ghazal Asif, Vice President of Global Channels & Alliances chez Rubrik.

La première concrétisation stratégique de cet accord se traduit par le développement et le lancement de Kyndryl Incident Recovery with Rubrik. Cette solution « as-a-service » combine une sauvegarde entièrement managée et des services cloud de « Disaster Recovery » (reprise après sinistre) couvrant aussi bien les workloads on-premise que cloud.

