C’est vendredi, et c’est l’heure de retrouver InfoNews Hebdo, l’émission qui éclaire et décortique l’actualité IT. Au sommaire cette semaine, Microsoft veut durcir Windows, une seconde vague d’innovations Copilot pour Microsoft 365, l’ANSSI qui confirme un report des sanctions liées à NIS 2, AT&T qui intente un procès à Broadcom, et IBM qui acquiert Kubecost…

Bienvenue dans votre rendez-vous vidéo IT du vendredi. Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias explorent l’actualité de l’IT et des télécoms, revenant sur les points forts et les annonces clés de la semaine écoulée. Ils nous ont concocté un sommaire des plus riches, démarrant une nouvelle fois par des avancées majeures du côté de Microsoft.

Microsoft, ébranlé par l’incident Crowdstrike, dévoile en effet ses plans pour renforcer la sécurité de Windows. L’éditeur envisage des changements profonds dans l’architecture de son système d’exploitation, suscitant déjà des réactions mitigées parmi les éditeurs de solutions de sécurité.

Et ce n’est pas tout ! Microsoft lance également sa seconde vague d’innovations IA pour Microsoft 365. De nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA générative viennent enrichir sa suite bureautique, avec un accent particulier sur Excel, PowerPoint, Teams, Word et Outlook. Des améliorations qui promettent de transformer le quotidien des utilisateurs… à prix d’or.

Dans un autre registre, l’ANSSI confirme qu’aucune sanction pour non-conformité à NIS 2 ne sera appliquée avant trois ans. Une annonce qui donne aux entreprises un délai supplémentaire pour se conformer à la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

Pendant ce temps, AT&T rejoint Thalès en intentant un procès à Broadcom dans l’affaire VMware. L’opérateur américain accuse Broadcom de ne pas respecter les contrats de maintenance signés avant le rachat de VMware, une situation qui pourrait avoir de larges implications dans l’industrie.

Quant à l’info économique de la semaine, elle regarde du côté d’IBM qui annonce l’acquisition de Kubecost, une startup spécialisée dans l’optimisation des coûts d’exploitation de Kubernetes. Un mouvement stratégique qui renforce la position d’IBM dans le cloud hybride et l’automatisation.

Mais ce n’est pas fini ! Nos animateurs vous emmèneront également dans les coulisses des événements majeurs comme Dreamforce 2024 de Salesforce et CloudWorld 2024 d’Oracle, où l’IA est plus que jamais à l’honneur.

Il est temps de retrouver notre duo de choc…

      

AU SOMMAIRE

En Bref

Microsoft veut renforcer Windows

Microsoft lance une seconde vague d’IA

NIS 2 : pas de sanctions avant 3 ans

VMWare : AT&T après Broadcom

IBM acquiert Kubecost

Le dossier de la semaine

De l’IA tout partout à Dreamforce 2024 et CloudWorld 2024

Le Rendez-Vous

Salon Big Data & AI Paris 2024

Au fil des ans, le salon Big Data & AI Paris s’est imposé dans le calendrier des DSI comme le rendez-vous incontournable des sujets de la donnée.

Le Coup de Chapeau

X : la technique vs la justice

Une mise à jour de l’application X permet de contourner le blocage judiciaire au Brésil, relançant le débat sur la régulation des plateformes numériques.