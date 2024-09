C’était attendu, c’est officiel. Slack renforce son écosystème collaboratif avec de nouvelles fonctionnalités IA pour optimiser la gestion de la charge de travail et améliorer la productivité.

L’IA envahit l’univers collaboratif. On l’a vu avec Teams (et Copilot for Microsoft 365), avec Google Meet (et Gemini for Workspace) et même avec Zoom (et son AI Companion). Slack se devait d’en faire autant. La plateforme de communication en entreprise annonce l’introduction de plusieurs outils IA pour faciliter la gestion de la charge de travail hebdomadaire, optimiser les flux de travail et offrir une meilleure gestion de l’information.

L’AgentForce de Salesforce s’empare de Slack

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve « Agentforce« , un assistant virtuel animé par l’IA conversationnelle pour permettre aux équipes de dialoguer avec les données. Cet assistant est aussi capable de répondre à des questions, de fournir des mises à jour sur des dossiers en cours, de recommander des actions à suivre (en appui sur les Agentforce Agents de Salesforce), de rédiger des emails, etc.

Outre les Agents IA produits par Saleforce, la plateforme accueil des Agents IA tiers distribués via la Slack Martketplace. Des agents Adobe Express, Amazon Q Business, Asana, Box, Perplexity, Workday et Writer sont déjà disponibles.

Agentforce sera d’abord lancé en version bêta le mois prochain avant d’être déployé à grande échelle.

Toujours plus d’IA au quotidien

En parallèle, Slack introduit trois nouveaux outils enrichis par l’IA. Le premier, « Huddle Notes » (notes de réunion), retranscrit en temps réel les discussions, capturent les points essentiels des messages échangés dans les fils de conversation, récapituler les actions à entreprendre. Très pratique pour rattraper ce qui s’est dit dans une réunion à laquelle on vient d’arriver en retard, voire que l’on a complètement loupée. Ces Huddle notes seront accessibles à tous les participants à tout moment.

Ensuite, le « Workflow Builder » créer des flux de travail automatisés à partir de simples prompts en langage naturel. Typiquement, les utilisateurs peuvent saisir une invite du style « envoyer automatiquement un message de bienvenue aux coéquipiers qui rejoignent tel canal » et Slack AI associée à Workflow Builder créeront automatiquement un workflow – sans autre opération manuelle.

Enfin, le moteur de recherche interne de Slack va être amélioré d’une fonctionnalité AI Search pour offrir des résultats plus précis, en intégrant des informations provenant de fichiers, de transcriptions vidéo et d’autres sources. La fonctionnalité s’appuie sur la technique RAG pour répondre clairement à vos questions à partir de données fiables.

Par ailleurs, Salesforce prévoit de lancer prochainement des modèles de canaux préconfigurés pour aider les utilisateurs à structurer leur travail dès l’ouverture d’un canal.

Tous ces outils basés sur l’IA seront disponibles dans les prochains mois sous forme d’options payantes et ne s’adressent qu’aux utilisateurs des plans payants de Slack.

À lire également :