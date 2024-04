En exploitant les avancées technologiques telles que l’IA générative et l’automatisation, les équipes de développement et techniques adoptent le travail asynchrone pour améliorer leur productivité et la gestion de projet, posant ainsi les bases d’un nouveau modèle de travail inspirant pour l’ensemble des métiers d’une entreprise.

Le monde du travail n’a jamais connu autant de changements que lors de ces dernières années. Entre confinements successifs, nouvelles aspirations des travailleurs et apparition de l’Intelligence Artificielle, le travail s’est transformé et est constamment à la recherche de nouveaux modèles desquels s’inspirer. Cela s’explique par une volonté de gagner en productivité tout en se libérant du temps pour des activités essentielles. Certaines fonctions métiers sont plus en avance que d’autres. C’est le cas des équipes Tech et Dev et notamment en matière de travail hybride : en 2021, 43 % de ces professionnels travaillaient déjà exclusivement à distance, un chiffre très en avance sur le reste des secteurs*.

Pour les équipes tech et dev, le travail hybride est la norme

La nature des tâches des équipes tech et dev (autonomie sur les projets, moins de réunions, travail basé sur le numérique…) leur ont permis, bien avant les autres équipes métiers, d’adopter majoritairement le travail hybride. Aujourd’hui une nouvelle forme de travail apparaît au sein de ces équipes, corrélée au travail hybride : le travail asynchrone.

Travailler de façon asynchrone, qu’est-ce que cela signifie ? Concrètement, nous n’attendons plus de réponse instantanée de la part de nos collègues. La productivité, le plus grand bénéfice du travail hybride selon les fonctions tech et dev (75 %, selon l’étude Jobathome), ne dépend donc plus des réponses de nos collègues puisqu’un simple tag permet de se concentrer sur la prochaine tâche en attente d’une réponse. Une pratique qui répond parfaitement à la manière de travailler de ces équipes.

Les techs et devs ont également été parmi les premiers à tirer parti des automatisations et de l’IA générative pour se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée et accélérer les actions répétitives, pour rendre le travail plus simple, plus agréable et plus productif. Cette utilisation de l’IA passe de l’aide au codage au résumé de réunions et de conversations sur la plateforme de productivité.

Ces innovations permettent donc de tirer le potentiel du travail asynchrone en améliorant au maximum la productivité. Ce mode de travail est parfaitement adapté aux besoins spécifiques des équipes du développement et aux équipes techniques. La pratique du travail asynchrone, maximisée par les innovations d’une plateforme de productivité, leur permet d’améliorer leur productivité et la fluidité des échanges et du travail en équipe, et de devenir un modèle inspirant pour les autres équipes.

Comment s’inspirer de ces équipes ?

Même si les équipes tech et dev ont un mode de fonctionnement spécifique, le travail hybride et asynchrone n’est plus l’apanage de ces fonctions. Le travail asynchrone peut être mis en place, sur certaines tâches, et être adopté par d’autres équipes au sein de l’entreprise.

Néanmoins, pour que cette organisation fonctionne et apporte réellement des bénéfices aux équipes, ces dernières ont besoin d’utiliser des outils adéquats et adaptés. La plateforme de productivité, permettant de centraliser les conversations, apparaît donc comme l’outil idéal pour répondre aux besoins spécifiques du travail asynchrone. L’optimisation du travail à distance et les enjeux de productivité liés au travail hybride sont également des éléments inspirants pour l’ensemble des équipes. En effet, de plus en plus de collaborateurs de tous les secteurs pratiquent le travail hybride et pourraient profiter du potentiel d’outils comme les canaux de la plateforme de productivité, utilisés par les équipes Tech/Devs.

En tirant parti des automatisations et de l’IA générative pour se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée et accélérer les actions répétitives, ils pourront ainsi augmenter leur productivité. Une plateforme de productivité qui permet aux équipes de communiquer au même endroit, de s’envoyer des clips audio et vidéo tout en sauvegardant les documents dans un seul et même canal permet à ces équipes de développer des modèles de fonctionnement plus équilibrés. Les équipes de Fabernovel, une agence d’innovation internationale, l’ont bien compris et se sont inspirées des meilleures pratiques de leurs équipes Tech pour les appliquer à l’ensemble des départements de l’entreprise, le résultat : une hausse observée de la productivité et de la fluidité de la collaboration.

C’est un cercle vertueux en faveur de la productivité : en étant plus connectées, les équipes deviennent plus organisées, en étant plus organisées, leur collaboration est plus fluide et en étant plus fluide, la productivité augmente.

Par Julien Simiand, Lead Solutions Engineer chez Slack

