C’est vendredi, et c’est donc l’heure de retrouver InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT avec au sommaire une note salée pour Windows 10, un CPU ARM chez Google Cloud, un Lakehouse chez Dell, une nouvelle licorne et la 6G en approche.

Mais oui, tout à fait… Il est l’heure de retrouver Jean-François Le Nilias et Guy Hervier pour un nouvel épisode d’InfoNews Hebdo et un décryptage d’une actualité IT toujours aussi variée.

Au sommaire cette semaine, la fin de vie de Windows 10 qui s’annonce très coûteuse pour les entreprises qui voudront prolonger la vie du système plutôt que de basculer en Windows 11.

Google Cloud organisait cette semaine sa grande Messe « Google Cloud NEXT 2024 » avec une pléthore d’annonce et notamment l’arrivée d’un processeur ARM maison, l’Axion, plus destiné à ses propres besoins qu’à ceux de ses clients.

Dell surprend tout le monde en annonçant son propre Data Lakehouse hybride basé sur des technologies open source et le moteur de recettages de Starburst.

NIS 2 arrive et les premiers guides et rapports pour s’y préparer se multiplient. Guy Hervier fait le point.

Et une licorne française de plus, une ! Elle s’appelle Pigment. On vous la présente.

La 5G n’est pas encore totalement implémentée et implantée ? Peu importe. La 6G se prépare et les USA et l’Europe se mettent d’accord.

Et on termine l’émission sur un grincement de dents mais aussi un soulagement : oui, finalement, l’iPhone a bien droit au Pass Navigo…

     

AU SOMMAIRE CETTE SEMAINE

EN BREF

Windows 10 : très chère extension de maintenance

Google Cloud lance des puces ARM

Dell et Starburst proposent un Data Lakehouse

Se préparer à NIS2

Pigment haut en couleurs

LE DOSSIER

Europe/Etats-Unis font cause commune sur la 6G

RENDEZ-VOUS

IoT Solutions World Congress – du 21 au 23 mai – Barcelone

CARTON ROUGE mais FEU VERT

Pass Navigo sur l’iPhone avant les J.O.