Au sommaire de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, la sortie de DocSpace 3.0 d’OnlyOffice, l’outil Hot Design de Uno Platform, le nouveau GenAI Pod de Pure Storage, une enquête antitrust contre Microsoft, et la levée de fonds de Databricks …

Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire qui fait le tour de l’actualité IT. Animé comme toujours par Jean-François Le Nilias et Guy Hervier, cet épisode vous emmène à la découverte des tendances et évolutions qui ont secoué l’univers IT cette semaine :

Une collaboration documentaire souveraine : OnlyOffice lance DocSpace 3.0, une nouvelle version qui se veut plus sécurisée et plus intuitive pour optimiser le partage et la gestion des documents entre utilisateurs, avec une touche de souveraineté européenne.

Du développement plus visuel sur Windows et .NET : Uno Platform sort Hot Design, un outil de design visuel qui permet de créer des interfaces utilisateurs en temps réel, redéfinissant les standards du développement multiplateforme pour les applications C#.

Une nouvelle infra pour l’IA générative : Pure Storage présente le GenAI Pod, une plateforme complète pour simplifier les projets d’IA et réduire les délais de mise en œuvre, avec une disponibilité prévue pour 2025.

Et une enquête antitrust de plus : Microsoft semble de nouveau sous le coup d’une nouvelle enquête antitrust de la FTC, concernant potentiellement des abus de position dominante liés à ses offres cloud Azure et ses outils de cybersécurité.

Une méga levée de fonds aux frontières de l’IA et de la data : Databricks prépare une levée de fonds d’au moins 5 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à près de 55 milliards, alors que son expansion continue dans le secteur du datalakehouse.

Le dossier de la semaine « Le Cigref et la maturité Cloud des entreprises » : Focus sur la migration cloud en France. Le dernier rapport du Cigref montre un décalage entre les promesses initiales du cloud et la réalité des expériences entreprises.

Pour suivre l’émission et ne rien manquer des actualités IT, restez connectés avec InfoNews Hebdo !

 

Le Dossier de la semaine

Migration cloud sur le grill

La nouvelle étude du Cigref révèle une évolution significative dans la maturité des approches et la sophistication des stratégies déployées par les grandes organisations françaises.

>> L’évolution des stratégies Cloud en France

