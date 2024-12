C’est l’heure de votre rendez-vous vidéo hebdomadaire avec l’actualité IT. Au sommaire de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo : Windows 11 et la pression sur le parc informatique, les PC IA en pleine évolution, OVHcloud célèbre ses 25 ans, AWS Re:Invent 2024, et le départ surprise du PDG d’Intel !

La transformation numérique s’accélère avec ses défis et opportunités : migration forcée vers Windows 11, émergence des PC dotés d’intelligence artificielle, cloud souverain français, innovations dans le cloud public, et bouleversements dans l’industrie des semi-conducteurs… Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InformatiqueNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT de la semaine.

Aux commandes de ce nouvel épisode, Guy Hervier et François analysent les actualités marquantes de la semaine. Avec un menu des plus variés…

Alors que Windows 10 approche de sa fin de support en 2025, Microsoft accentue la pression sur les utilisateurs de Windows 11 non conformes. En parallèle, le marché des PC se prépare à une nouvelle ère avec l’arrivée des PC IA, chaque constructeur développant sa propre stratégie. On vous éclaire sur ces nouveaux visages du PC et des constructeurs…

Du côté du cloud, OVHcloud célèbre son 25ème anniversaire et approche le milliard d’euros de chiffre d’affaires, tout en renforçant son offre cloud hybride.

AWS, lors de son événement Re:Invent 2024, annonce des avancées significatives en IA et en développement durable, atteignant la neutralité carbone avec 7 ans d’avance.

Le dossier de la semaine est consacré à une intéressante étude signée Kyndryl sur des visions un peu divergeantes entre dirigeants et DSI sur l’adéquation de leur SI pour les défis de demain. Bien que 90 % des dirigeants aient confiance en leur infrastructure informatique, seulement 39 % estiment qu’elle est prête à gérer les risques futurs.

La semaine a également été marquée par le départ inattendu de Pat Gelsinger d’Intel, soulevant des questions sur l’avenir du géant des processeurs face aux défis de l’IA et de la concurrence.



Au sommaire de ce numéro :

En Bref

Microsoft accentue la pression pour Windows 11

>> Imbroglio sur les migrations de Windows 10 vers Windows 11

L’évolution des PC vers l’ère de l’IA

OVHcloud fête ses 25 ans d’innovation

>> OVHcloud Summit 2024 : 25 ans d’innovation et nouvelles ambitions stratégiques

AWS Re:Invent 2024 : IA et développement durable

>> AWS « Ré:Invente » SageMaker et unifie IA et Analytique autour d’un nouveau Lakehouse

>> Re:Invent 2024 : Amazon AWS annonce Trainium3 et l’ultracluster Rainier pour l’IA

>> Frugalité, liquid cooling, IA… AWS optimise l’infrastructure de ses datacenters avec un PUE à 1,04 !

>> AWS Re:Invent 2024 : le cloud Amazon trouve enfin son second souffle… plus green !

>> AWS Re:Invent 2024 : Amazon fait feu de tout bois sur l’IA

Intel : départ surprise de Pat Gelsinger

>> Pat Gelsinger viré, Intel se cherche un nouveau CEO

Le Dossier

L’obsolescence des SI : divergence entre DSI et directions générales

Selon une nouvelle enquête Kyndryl, bien que la modernisation soit considérée comme un enjeu stratégique, les différences de perception entre dirigeants et DSI révèlent des priorités parfois mal alignées, ce qui ne fait qu’accentuer les défis liés à la résilience numérique dans un environnement incertain.

>> Dirigeants et DSI : des visions divergentes sur la résilience IT

Rendez-vous

Sommet mondial de l’IA à Paris en 2025

Les 10 et 11 février 2025

Le Carton Rouge

Apple accusé de surveillance excessive de ses employés

Ouhh, c’est moche! Une plainte en Californie accuse Apple de surveiller ses employé·e·s, de contrôler leurs appareils personnels et comptes iCloud, et de les empêcher de discuter de leurs salaires. Parallèlement, l’entreprise, déjà visée par des accusations similaires, est également soupçonnée de discriminations salariales envers les femmes, des allégations qu’elle dément.