Selon Canalys, les ventes d’ordinateurs personnels dotés d’un NPU ont déjà atteint 20% du total des ordinateurs vendus au troisième trimestre 2024. Néanmoins, les chiffres ne sont pas très significatifs en raison du flou qui règne encore entre « PC IA » et « Copilot+ PC ».

Selon les dernières données de Canalys, les expéditions de PC équipés pour l’intelligence artificielle ont atteint 13,3 millions d’unités au troisième trimestre 2024, soit 20 % de l’ensemble des expéditions de PC sur cette période. Les ventes sont en croissance de 49% par rapport au second trimestre. Les ventes de PC IA sous Windows ont presque doublé en un trimestre (et représentent désormais 12% des ventes générales de PC)!

Le problème est de savoir ce que l’on entend par « PC compatibles avec l’IA ». Sous cette appellation « PC IA », Canalys regroupe tous les ordinateurs dotés d’un NPU. Ce qui comprend bien évidemment les fameux « Copilot+ PC » sous Windows avec leur NPU 40 TOPS, mais aussi tous les Mac en puces Apple (du M1 au M4, tous étant compatibles Apple Intelligence) et surtout nombre de PC dotés des chipsets de début d’année qui embarquaient bien des NPU, mais pas suffisants pour être qualifiés de « Copilot+ PC ». Le problème, c’est que ces PC ne verront probablement jamais aucune application IA se concrétiser par manque de performance NPU.

Soyons clairs, dans l’univers PC, seuls les PC estampillés « Copilot+ PC » verront un jour les bénéfices d’applications IA exécutées en local et bénéficieront d’un Windows dopé à l’IA.

Un « détail » que Canalys ne prend pas en considération. Dès lors, les fameux « PC IA » présentés au CES début 2024 et qui sont sur le marché en ce moment bien que non compatibles « Copilot+ » sont pris en compte dans les statistiques Canalys et faussent la perception du marché.

Ainsi, Canalys constate que, pour la première fois, les PC sous Windows prennent les devants sur les Mac d’Apple dans la catégorie des « PC équipés pour l’IA ». Les machines Windows représentent 53% des expéditions.

Tous les PC IA ne sont pas Copilot+

Un chiffre qui ne permet pas de réellement juger le succès ou non des premiers « Copilot+ PC » alors que ce troisième trimestre 2024 correspond à un premier plein trimestre de commercialisation des « Copilot+ PC » lancés en juin 2024. Ces « Copilot+ PC » occupent le haut de gamme avec des tarifs supérieurs à 1000 euros. Ils sont pour l’instant tous propulsés par des processeurs Qualcomm Snapdragon X et leur architecture ARM qui pose encore quelques problèmes de compatibilité à même de freiner leur adoption, certains utilisateurs repoussant leur achat en attendant une plus grande maturité de cet univers.

« Les PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon de la série X ont connu leur premier trimestre complet de disponibilité, tandis qu’AMD a lancé ses produits Ryzen AI 300 et qu’Intel a officiellement dévoilé sa série Lunar Lake. Cependant, les deux fournisseurs de chipsets x86 attendent encore que Microsoft apporte le support des PC Copilot+ à leurs offres, ce qui est prévu pour ce mois-ci » rappelle Ishan Dutt, Principal Analyst chez Canalys.

Des Copilot+ qui doivent encore faire leurs preuves

Canalys ne livre aucun chiffre précis sur les ventes des « Copilot+ PC ». Mais analyse déjà que ce marché risque d’être compliqué dans un premier temps. Selon Ishan Dutt, « un travail significatif doit encore être fait pour convaincre aussi bien les partenaires du Channel que les utilisateurs des bénéfices de ces PC ». Ainsi, selon Canalys, « un sondage réalisé en novembre auprès des partenaires de distribution a révélé que 31 % ne prévoient pas de vendre de PC Copilot+ en 2025, tandis que 34 % supplémentaires estiment que ces appareils représenteront moins de 10 % de leurs ventes de PC l’année prochaine. Pourtant, avec la fin du support de Windows 10 dans moins d’un an, les prochains trimestres représentent une occasion cruciale pour inciter une part significative de la base installée vieillissante à passer à un PC compatible avec l’IA. »

L’un des freins pour Canalys, c’est que les vendeurs de « Copilot+ PC » ont du mal à différencier leurs offres de la concurrence et des PC classiques. « Actuellement, il y a peu de différences entre les principaux fournisseurs Windows en termes de performance des expéditions de PC compatibles avec l’IA par rapport à leurs expéditions totales », explique Kieren Jessop, analyste chez Canalys. « Leur succès futur dépendra de leur capacité à offrir une différenciation convaincante au-delà du matériel. »

HP, lors de son événement « Imagine AI » en septembre, a mis en avant sa collaboration avec des éditeurs de logiciels indépendants et des développeurs tiers pour offrir des expériences d’IA embarquée. Lenovo, de son côté, s’est concentré sur des outils et agents d’IA propriétaires intégrés dans ses PC, tels que Creator Zone, Learning Zone et Lenovo AI Now.

Mais ces efforts ne suffisent pas encore à vraiment emporter à l’adhésion. Une opportunité pour Apple qui « adopte une approche stratégique distincte dans ce paysage » estime Kieren Jessop. « La firme s’appuie sur son écosystème verticalement intégré pour créer des fonctionnalités Apple Intelligence. Apple peut concentrer sa différenciation au niveau du matériel et du système d’exploitation, se positionnant contre les fabricants de PC Windows dans le but de gagner des parts de marché lors du cycle de renouvellement en cours. »

Quoi qu’il en soit, 2025 s’annonce une année charnière alors que presque tous les nouveaux chipsets PC adopteront des NPU d’au moins 40 TOPS (le minimum pour être estampillés Copilot+ PC) aussi bien dans l’univers ARM que x86.

À lire également :