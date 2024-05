Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo, InfoNews Hebdo, avec au sommaire cette semaine Workplace de Meta qui met la clé sous la porte, Huawei qui soigne son stockage, l’Europe qui ne compte pas passer l’éponge à Microsoft, les investissements Tech de Choose France et la première édition de Cyber Sécu Expo.

Comme chaque semaine, retrouvez Guy Hervier et Jean-François le Nilias au décryptage de l’actualité IT de la semaine.

Pour ce nouvel épisode, nos animateurs ont choisi de s’attarder sur le nouveau palmarès TOP500 des ordinateurs les plus puissants de la planète avec un TOP 3 très américain mais des européens bien présents dans le Top 10. Le plus étonnant, la présence en première position du classement GREEN500 de JEDI, un prototype du futur supercalculateur exaflopique européen Jupiter dont la construction vient néanmoins de prendre un an de retard avec l’annonce du recul à 2025 du processeur français Rhéa-1 de SiPearl.

Nos animateurs reviennent aussi sur l’arrêt du seul vrai service de Meta dédié aux entreprises, sa solution collaborative Workplace.

Également dans l’actualité cette semaine, le refresh des baies de stockage de Huawei, l’arrivée d’une IA dans RHEL, les lourds investissements de la Tech américaine en France (Microsoft, AWS, IBM) dans le cadre de l’initiative Choose France d’Emmanuel Macron, ainsi que des anniversaires et un tout nouveau salon parisien dédié à la cybersécurité, la Cyber Sécu Expo !

     

EN BREF

Clap de fin pour Workplace de Meta

>> Meta annonce la fermeture de Workplace en 2026

Huawei renouvelle ses systèmes de stockage

Red Hat met de l’IA dans RHEL

>> Red Hat Summit 2024 : de l’IA partout même dans RHEL !

Microsoft sur la sellette

>> Europe, Chine, Carbone… Des nuages gris au-dessus de Microsoft

>> Satya Nadella prend la plume pour insuffler une culture Cyber au sein de Microsoft

Choose France remplit sa besace

>> Choose France 2024 : 15 Md€ pour l’IA et la transition écologique

LE DOSSIER

HPC continuité dans le Top500

>> HPC : Un 63ème TOP500 sans grand changement

LE RENDEZ-VOUS

Cyber Sécu Expo à Paris, le 11 juin

>> Cyber Sécu Expo, le nouveau rendez-vous de la cybersécurité

INSOLITE

L’IBM 360 fête ses 60 ans et SQL 50

>> L’IBM System/360 a 60 ans !

>> 50 ans de SQL