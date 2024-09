Chaque vendredi, InfoNews Hebdo vous embarque dans une odyssée au cœur de l’actualité IT. Et cette semaine, les nouvelles sont aussi pétillantes qu’une mise à jour surprise un lundi matin ! Pour ce nouveau numéro, découvrez comment les PC IA vont envahir nos bureaux, les excuses (presque) sincères de CrowdStrike à Washington, les déboires de l’offre Rise de SAP selon Gartner, la bataille judiciaire entre Google Cloud et Microsoft, et le rachat surprise de Smartsheet.

Et pour décrypter cette actualité IT bouillonnante, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont, comme toujours, fidèles au poste. Et nos animateurs nous ont concocté un sommaire des plus variés et des plus étonnants.

On commence par une plongée dans le futur proche : selon Gartner, les PC dotés d’intelligence artificielle représenteront déjà 43 % des expéditions de PC en 2025. Les fameux Copilot+ PC vont passer de l’exception à la norme dès 2026, révolutionnant notre manière de travailler et, qui sait, peut-être même de procrastiner !

Puis, cap sur Washington où CrowdStrike a présenté ses excuses pour la panne informatique mondiale de juillet, tout en défendant bec et ongles son accès au noyau Windows. Un mea culpa en demi-teinte qui soulève des questions sur la sécurité et la confiance dans les solutions de cybersécurité… et dans Windows.

Nous aborderons également les difficultés de l’offre Rise de SAP. Malgré les efforts de l’éditeur pour pousser sa solution SaaS, Gartner constate un manque d’enthousiasme de la part des entreprises, qui semblent encore et toujours hésiter à sauter le pas vers le cloud.

Dans le monde du cloud justement, la tension monte encore d’un cran entre Google Cloud et Microsoft. Google a officiellement déposé une plainte auprès de l’Union européenne, accusant Microsoft de pratiques anticoncurrentielles sur les licences cloud. Un affrontement qui ne va pas manquer de provoquer des remous alors même que Microsoft a cet été trouvé un terrain d’entente avec les fournisseurs de cloud européens réunis au sein du CISPE.

Enfin, le secteur du travail collaboratif est-il en voie de consolidation après le rachat de Smartsheet par Blackstone et Vista Equity Partners pour la modique somme de 8,4 milliards de dollars. Une acquisition qui pourrait bouleverser le paysage des outils de gestion de projets.

